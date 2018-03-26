Şehidin vasiyeti yerine getiriliyor Haberi

-Vatandaşların ve öğrencilerin kitap alması

-Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ile röp.

-Ali Kılıç ile röp.



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Piyade Astsubay Musa Özkan’ın okul vasiyeti yerine getiriliyor. Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Müdürlüğü Koordinatörlüğü'nde, öğretmen ve öğrencilerinden gönüllülük esasına göre Afrin operasyonu kapsamında Şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özkan’ın okul vasiyetinin yerine getirilmesi ve 'Zeytin Dalı Operasyonu'na destek amaçlı stant açıldı. Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi'nin "Hem okuyoruz hem şehidimizin vasiyeti ne sahip çıkıyoruz" adı ile Cumhuriyet Meydanı'nda stant açılarak yapılan bağışların geliri Telafer'e okul yapımı için kullanılacağı ifade edildi. Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, "Devletimizin birlik bütünlüğü ve bağımsızlığı, bekası ve aynı zamanda huzur ve güvenliği için aziz canını feda eden şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bizler de fedakar bir ecdadın vefalı torunları olarak bizler üzerimize düşeni her daim yapacağız. Şehitlerimizi unutmayacağız. Bu kapsamda Tavşanlı Fen Lisemiz Afrin'de şehit olan şehit kardeşimizin vasiyetini yerine getirmek için çok önemli ve anlamlı projeye imza attı. Çocuklarımızın böyle bir projeye imza atması çok değerli ve kıymetli" diye konuştu.



