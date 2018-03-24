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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şehidin parkasını giyen eşi ağlayanları teselli etti

Şehidin parkasını giyen eşi ağlayanları teselli etti

Şehidin eşinden görüntü

Şehit Cenaze Cenaze Namazı Helal Zeytin Dalı 

-Şehidin ağlayanları teselli etmesi
-Detaylar
-şehidin fotoğrafı

( KAYSERİ )-Şehit Muratdağı son yolculuğuna uğurlanıyor KAYSERİ

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit Muratdağı'nın naaşı helallik için yaşadığı eve getirilirken, parkasını giyen eşi Birgül Muratdağı ağlayanları teselli etti. TSK tarafından Afrin’e yönelik başlatılan zeytin dalı operasyonunun 4’üncü gününde şehit olan ve naaşına 58 gün sonra ulaşılan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşı gece saatlerinde memleketi Kayseri'ye getirildi.
Şehit Muratdağı'nın naaşı, cenaze namazı kılınmadan önce son kez baba evi ve yaşadığı eve getirilerek helallik alındı. Ağlayanları teselli etti Şehit Muratdağı'nı parkasını giyerek karşılayan eşi Birgül Muratdağı, bir süre Türk Bayrağına sarılı tabutuna sarıldıktan sonra ağlayanları 'ağlama' diyerek teselli etti. Yapılan duaların ardından Şehit Mehmet Muratdağı'nın cenazesi, tören için Kalemkırdı Cami'ne götürüldü.
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