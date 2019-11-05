Şehidin kız kardeşi: 'Ne kadar güzel olmuşsun sen ağabeyim, ne kadar yakışıklı olmuşsun ağabeyim' Haberi

-Şehidin cenazesinin cenaze aracına konulması

-Şehidin cenazesinin tören alanına getirilmesi

-Şehit eşinin tabutu başında şehidin fotoğrafını öpmesi

-Şehidin kız kardeşinin tabuta sarılması ağlaması ve konuşması

-Cenaze namazının kılınması

-Şehidin naaşının cenaze aracına konulması

-şehidin fotoğrafları



( OSMANİYE -TOPLU) Şehidin kız kardeşi: "Ne kadar güzel olmuşsun sen ağabeyim, ne kadar yakışıklı olmuşsun ağabeyim"- Şehit Uzman Çavuş Suat Topçu, son yolculuğuna uğurlandı- Şehidin kız kardeşi tabutuna sarılıp, “Ne kadar güzel olmuşsun sen ağabeyim ne kadar yakışıklı olmuşsun ağabeyim” diyerek gözyaşı döktü OSMANİYE



- Suriye’nin kuzeyinde Resulayn bölgesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu (31) memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düzenlenen törenin ardından Kadirli şehitliğinde toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Suat Topçu’nun naaşı, Şanlıurfa’da düzenlenen törenin ardından GAP Havalimanından askeri helikopter ile memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesine getirildi.

Kadirli Şehir Stadyumu'na inen helikopterden şehidin cenazesi, ailesi, yakınları ve yetkililerce alınarak önce Kadirli ilçesi Yenimahalle'de bulunan baba evine götürülerek helallik alındı. Daha sonra İmam Hatip Camii'ne getirilen şehidin cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından Kadirli Asri Mezarlığı şehitliğinde toprağa verildi.

Tören alanında şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan kız kardeşi Sinem Topçu'nun, “Ne kadar güzel olmuşsun sen ağabeyim ne kadar yakışıklı olmuşsun ağabeyim, vatan sağ olsun dedin gittin öyle” diyerek göz yaşı dökmesi herkesi duygulandırdı.Şehidin eşi Bilge Topçu ise eşinin fotoğrafını öptü. Şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için Kadirli'de yapılan cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, askeri yetkililer, şehidin yakınları ve silah arkadaşları katıldı.





loading...