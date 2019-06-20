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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak - ŞIRNAK

Şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak - ŞIRNAK

- Şehitler için saygı duruşu ve İsa Karakaş'ın özgeçmişinin okunması - Kur'an - ı Kerim okunması - Kütüphaneden detaylar - Şehidin yakınlarından detaylar - Şehit annesi Fatma Karakaş'ın annesine Kur'an - ı Kerim hediye edilmesi - Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş'ın anneye taziyede bulunması - Anne Fatma Karakaş'ın konuşması - Öğretmen Mustafa Kılıç'ın konuşmasıŞehidin ismi kütüphanede yaşatılacak - PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan er İsa Karakaş'ın ismi Silopi ilçesinde bir okulda oluşturulan kütüphaneye verildiŞIRNAK (AA) - PKK'lı teröristlerce 4 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olan er İsa Karakaş'ın ismi Silopi ilçesinde oluşturulan kütüphanede yaşatılacak.Şehit annesi Fatma Karakaş Başak Mahallesi'ndeki 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulundaki açılışta yaptığı konuşmada, oğlunun isminin kütüphaneye verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi."Şehit annesi" olduğu için gururlandığını vurgulayan Karakaş, "Acısı çok büyük hiç dinmiyor. Unutamıyorsun, hep seninle yaşıyor. Biz de adeta onunla birlikte o toprağın altına girdik. Kütüphanenin burada açılması, çocukların eğitim görmesi, onun isminin yaşatılması anlatılmaz bir duygu. Çok onur verici." ifadelerini kullandı.Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, şehit annesine Kur'an - ı Kerim hediye etti.Törene 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş da katıldı.

Saygı Duruşu Kütüphane Şehit Annesi Teröristler Saldırı 

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