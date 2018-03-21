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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak - ADIYAMAN

Şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak - ADIYAMAN

- Şehit Mikdat Sümer Ortaokulu'nun genel görüntüsü - Şehit Musa Özalkan kütüphanesi - Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy'un açıklaması - Kütüphanesinin içerisinden detaylar - Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesindeki Şehit Mikdat Sümer Ortaokulunda oluşturulan kütüphaneye, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın ismi verildiADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Gölbaşı ilçesindeki Şehit Mikdat Sümer Ortaokulunda oluşturulan Z - Kütüphaneye, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın adı verildi.
Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit Özalkan'ın adını gelecek nesillerinin yetişeceği kütüphaneye vermeyi kendilerine bir onur saydıklarını söyledi.

Kurdukları kütüphaneyle Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin ismini yaşatmak istediklerini belirten Aksoy, şöyle konuştu:"İlçemizde Şehit Mikdat Sümer Ortaokulunda yapmış olduğumuz Z - Kütüphaneye, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Musa Özalkan'ın ismini verme kararı aldık. Özellikle Afrin harekatı boyunca bölgeye sevk edilen askeri araçların geçişi sırasında ilçemiz halkının harekata giden askerlere göstermiş olduğu büyük moral desteği neticesinde ilçemizde almış olduğumuz karar sonrasında, ilk Afrin şehidimizin ismini kütüphanede yaşatmak istedik. Şehidimizin arkadaşına bırakmış olduğu vasiyette de bir kütüphane yapılmasını vasiyet etmişti. Bu da bizleri son derece duygulandırdı. Biz de eğitimci arkadaşlarımızla aldığımız kararı ailesinden de izin alarak şehidimizin adının ilçemizde, Gölbaşımızda bir kütüphanede yaşamasını istedik."Kaymakam Aksoy, kütüphaneye katkılarından dolayı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan ile diğer ilgililere teşekkür etti.Şehit Musa Özalkan Kütüphanesi'nin açılışını şehidin ailesinin de katılımıyla yapmayı planladıklarını dile getiren Can Aksoy, "Kütüphaneyi faaliyete geçirdik. Okulumuzun öğrencileri kütüphanemizden yararlanıyor. İleriki dönemlerde aile üyeleriyle resmi açılışını yapacağız." diye konuştu.

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