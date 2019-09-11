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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak

- Şehidin ismi kütüphanede yaşatılacak

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Açılış Töreni Kütüphane Şehit Babası Öğrenciler Teröristler 

-İl emniyet Müdürü Ekici'nin karşılanması
-Kurdele kesimi
-Röportajlar
-Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Van'da PKK'lı teröristlerin bombalı tuzağı sonucu şehit olan Ferhat Arslan'ın ismi, öğretmen kızı Kübra Arslan’ın başlatmış olduğu kampanya sonucu oluşturulan kütüphanede yaşatılacak. Van’da Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü kadrosunda çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yaptığı sırada 10 Mayıs 2016 tarihinde şüpheli bir pakete müdahale sırasında tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit olan Şehit Ferhat Arslan’ın ismi, İskele Ortaokulu’ndaki kütüphanede yaşatılacak. Oluşturulan kütüphanenin açılış törenine İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Şehit Ferhat Arslan’ın ailesi, kurum amirleri, il emniyet müdür yardımcıları, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.
Tören sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Ferhat Arslan’ın 2016 yılında kalleş bir tuzak sunucu şehit olduğunu anımsattı. Şehidin ismini yaşatmak adına şehidin öğretmen kızının başlatmış olduğu projeye İl Emniyet Müdürlüğü olarak destek verdiklerini ifade eden Müdür Ekici, “Bütün kurumların ortak çabası sonucu güzel bir kütüphane oluşturmuş olduk. Amacımız burada nice Ferhat Arslan’lar yetiştirmektir. Bizler çok mutlu ve gururluyuz” dedi.
"Babamın eğitim öğretime verdiği önem çok büyüktü" Şehit Ferhat Arslan’ın kızı Kübra Arslan ise, şehit babasının ismini taşıyan kütüphanenin öneminin çok büyük olduğunu belirterek, “Haberlerde 1-2 rakamlarıyla şehitler ifade ediliyor. Ancak onların bir hayatlarının, bir anne, bir evlatlarının olduğunu bilmiyorlar. Bizler onların ne kadar önemli olduklarını isimlerini yaşatarak anlatmaya çalışıyoruz. Babamın eğitim öğretime verdiği önem çok büyüktü. ‘Ceketimi satarım yine sizi okuturum’ derdi. Bizler de şimdi onun adına binlerce çocuğun faydalanabileceği bir kütüphane yaptık” diye konuştu.
(YLM-ŞAK-Y)
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