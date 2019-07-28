-Süleyman Solu'nun gelişi ve şehidin eşine Türk Bayrağı'nı teslim etmesi

-Şehidin eşinin konuşması

-Süleyman Soylu'nun konuşması ve alandan ayrılışı



( KAYSERİ ) Şehidin eşi Sümeyra Uluçay'ı teselli eden Bakan Süleyman Soylu, "O kahraman, sen de kahramansın" KAYSERİ



- Adıyaman'da teröristlerin saldırısı sonucunda şehit düşen Taha Uluçay'ın eşi Sümeyra Uluçay, Türk Bayrağı'nı teslim aldıktan sonra, "Mülakatta Türk Bayrağı'nın dalgalandığı her yerde görevimizi yaparız" demiş eşim derken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O kahraman, sen de kahramansın" dedi.

Şehit polis memuru Taha Uluçay'ın cenazesi Hulusi Akar Camii'nde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği'ne dualar eşliğinde defnedildi. Defin işleminin tamamlanmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşi Sümeyra Uluçay'a Türk Bayrağı'nı öperek teslim etti. Türk Bayrağı'nı teslim alan Uluçay, "Eşim söyledi; 'mülakatta bana sordular nerede görev yapmak istersin diye. Ben de şanlı Türk Bayrağı'nın dalgalandığı her yerde görev yaparım' bunu söyle dedi.

Ben de söylüyorum" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşini teselli ederek, "O kahraman, sen de kahramansın" dedi.



