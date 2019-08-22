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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şehidin eşi Şehit Yanık'ı üniforma ile karşıladı

Şehidin eşi Şehit Yanık'ı üniforma ile karşıladı

cenaze töreninden görüntüler

Şehit Cenaze Cenaze Namazı Helal Terör Örgütü 

-arşiv görüntüler
-şehidin fotoğrafı

( ADIYAMAN -1) ADIYAMAN

- Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Kösreli Köyü bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Ayhan Yanık son kez dedesinin evine getirildi.
Şehidin eşi, Ayhan Yanık’ı şehidin üniformasıyla karşıladı. Şırnak’ın Silopi ilçesi Kösreli köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek için yürütülen Şehit GK Süleyman Tosun operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ı (26) binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı. Önceki gün gerçekleştirilen Şehit GK Süleyman Tosun operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın naaşı gece geç saatlerde uçak ile Adıyaman Havalimanı'na getirildi.
Şehidin cenazesi buradan Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Caminde bulunan morga getirildi.
Adıyaman merkeze bağlı Bağpınar Köyünde baba evi bulunan şehidin cenazesi ‘helallik’ alınmak üzere şehidin dedesi Salih Yanık’ın Adıyaman merkez Yenimahalle’de bulunan evinin bulunduğu sokağa getirildi.
Şehidin yakınları burada gözyaşlarına boğuldu. Ayakta güçlükle duran şehidin eşi Beyhan Yanık, eşini kendi üniformasını giyerek karşıladı. Cenaze aracının kapısının açılması ile birlikte şehidin yakınları sinir krizleri geçirdi. Daha sonra şehidin cenazesi, cenaze namazı için Yeni Mezarlık Cami’ne kaldırıldı.
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