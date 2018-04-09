Şehidin cenazesi memleketi Niğde’ye uğurlandı

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-Dualar edilmesi ve cenazenin uğurlanması



( ERZURUM ) ERZURUM



- Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde patlayıcı madde imhası esnasında kazara erken ateşlemeden dolayı şehit düşen Uzman Çavuş Serdal Güneş’in naaşı, Erzurum’da düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde’ye uğurlandı. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde patlayıcı madde imhası esnasında kazara erken ateşlemeden dolayı şehit düşen Uzman Çavuş Serdal Güneş'in naaşı, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Otopsinin ardından Şehit Uzman Çavuş Serdal Güneş'in naaşı Hava Meydan Komutanlığında düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Niğde'ye gönderildi.

