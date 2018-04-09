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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Şehidin cenazesi memleketi Niğde’ye uğurlandı

Şehidin cenazesi memleketi Niğde’ye uğurlandı

Hava Meydan Komutanlığında düzenlenen tören

Şehit Cenaze 

-Detay ve genel görüntüler
-Dualar edilmesi ve cenazenin uğurlanması

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde patlayıcı madde imhası esnasında kazara erken ateşlemeden dolayı şehit düşen Uzman Çavuş Serdal Güneş’in naaşı, Erzurum’da düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde’ye uğurlandı. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde patlayıcı madde imhası esnasında kazara erken ateşlemeden dolayı şehit düşen Uzman Çavuş Serdal Güneş'in naaşı, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Otopsinin ardından Şehit Uzman Çavuş Serdal Güneş'in naaşı Hava Meydan Komutanlığında düzenlenen törenin ardından uçakla memleketi Niğde'ye gönderildi.
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