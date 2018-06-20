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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehidin cenazesi katılan şehit yakını: 'Şehidim selam söyle kardeşim. Hakkari Çukurca'da şehit oldu, Feridun ağabeyine selam söyle' Haberi

Şehidin cenazesi katılan şehit yakını: 'Şehidim selam söyle kardeşim. Hakkari Çukurca'da şehit oldu, Feridun ağabeyine selam söyle' Haberi

Cenaze töreninden görüntü

Şehit General Şehit Annesi Askeri Tören Şehit Yakını 

-şehidin yakınlarından görüntü
-tabutun taşınması
-ağlayanlardan görüntü
-Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez sloganları
-şehit annesinin konuşması
-fenalaşması
-detaylar

( İZMİR -TOPLU) Şehidin cenazesi katılan şehit yakını: "Şehidim selam söyle kardeşim. Hakkari Çukurca'da şehit oldu, Feridun ağabeyine selam söyle"- İzmir şehidini uğurladı İZMİR

- Şırnak’ta PKK'lı hainler tarafından kurulan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Çağatay Necati Dinç, son yolculuğuna uğurlandı. Şehit askeri ebediyete uğurlamak için binlerce Torbalılı tören alanında hazır bulundu. Şırnak Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı tarafından arama tarama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği sırada patlayıcının infilak etmesi sonucu 20 yaşındaki Yazıbaşılı Çağatay Necati Dinç önceki gün vatani görevini yaptığı Şırnak’ta şehit oldu. Şırnak’ta yapılan askeri törenin ardından şehit Dinç’in naaşı Torbalı’ya gönderildi. Dinç'in cenazesi Yazıbaşı Meydanı’nda düzenlenen törenle uğurlandı. Binler katıldı Şehit Çağatay Necati Dinç’i son yolculuğuna uğurlamaya binlerce vatandaş katıldı.
Törende ailenin feryatları yürekleri dağladı. Cenaze törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Milletvekili Atilla Kaya, CHP milletvekilleri Musa Çam, Atilla Sertel, Ali Yiğit, İzmir Büyükşehir Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Torbalı protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.
Şehidin naaşı 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları eşliğinde Yazıbaşı Mezarlığı’na defnedildi.
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