Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Şehidin babaevine Türk Bayrağı asıldı Haberi

Şehidin babaevine Türk Bayrağı asıldı Haberi

-Şehidin evinden görüntü

Hastane Helikopter Kaza Helikopter Kazası Yaralı Asker Helikopter 

--Eve dev Türk bayrağının asılması
--Şehidin Fotoğrafları

( BALIKESİR ) BALIKESİR - İstanbul'da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Özkan Yılmaz'ın Balıkesir'de yaşayan babasının evine dev Türk bayrağı asıldı. Dursunbey doğumlu yaralı asker Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Şehidin acı haberini alan ailesi oğullarının cenazesini almak için İstanbul'a giderken, Balıkesir'de Gümüşçeşme Mahallesi Trenlik Bağlarında bulunan evine Balıkesir Büyükşehir Belediye ekiplerince dev Türk Bayrağı asıldı. Şehit asker Özkan Yılmaz'ın cenaze töreninin yarın Balıkesir'de yapılması bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
Karabük’te, Alay Komutanlığı’nda asker kavgası: 10 yaralıKarabük’te, Alay Komutanlığı’nda asker kavgası: 10 yaralı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı