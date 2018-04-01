Şehidin baba ocağına ateş düştü Haberi

-Şehit evi önünde bekleyenlerden detay

-Dua edilmesi

-Şehidin halasının oğlu Bilgin Kamış

-Ereğli Belediye Başkanı Özgüven'in açıklamaları

-Genel ve detay



( KONYA -HD)-Siirt'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Emre Dut'un kardeşi Akif Dut'un da sözleşmeli er olduğu ve Afrin operasyonunda görev yaptığı öğrenildi KONYA



- Siirt’in Eruh ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Emre Dut'un memleketi Konya'nın Ereğli ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Siirt’in Eruh ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 25 yaşındaki Konyalı Uzman Çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Çocuklarının yaralı olduğu haberini alan aile iki gün önce Siirt'e hareket etti. Acı haberin ardından şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehidin naaşının saat 17.00 sıralarında Konya'ya getirildikten sonra Ereğli'ye götürüleceği yarın ise defnedileceği öğrenildi. Üç kardeşten en büyüğü olan Emre Dut'un kardeşi Akif Dut'un da sözleşmeli Er olduğu ve Afrin operasyonunda görev aldığı öğrenildi. Şehidin halasının oğlu Bilgin Kamış yaptığı açıklamada, Emre göreve başlayalı 5 ay olmuştu. Jandarma Özel Harekat'taydı. Siirt Eruh'ta iki gün önce yaralanmıştı. Bugün sabah 9’da kaybettik. Diğer kardeşi de sözleşmeli Er olarak Afrin'de görev yapıyordu. O da yeni başlamıştı ailesi şu an Siirt'te. Akşam şehidimizin cenazesi gelecek, yarın öğlen kaldırılacak" dedi.

Şehit haberi ile üzüldüklerini belirten Ereğli Belediye Başkanı Özgüven ise, “Şehidimizin küçük kardeşi de Afrin'de teröristlerle mücadele etmektedir. Bu vatan evlatları olduğu müddetçe hainler hiç bir zaman emellerine ulaşamayacaklardır. Şehidimizin ailesi, şu an Siirt'te orada yapılacak törenden sonra şehidimizin naaşı akşam saatlerinde Ereğli'ye gelecek. Yarın da şehidimizi toprağa vereceğiz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Baba evine gelen Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Koşar ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Yılmaz Ertaştan'da şehidin yakınlarına taziyelerini iletti.

