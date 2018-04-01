Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Şehidin baba ocağına ateş düştü

Şehidin baba ocağına ateş düştü

Türk Bayrağı asılı evden detay

Baba Ocağı Sözleşmeli Er Teröristler Sözleşmeli Saldırı 

-Şehit evi önünde bekleyenlerden detay
-Dua edilmesi
-Şehidin halasının oğlu Bilgin Kamış
-Ereğli Belediye Başkanı Özgüven'in açıklamaları
-Genel ve detay

( KONYA -HD)-Siirt'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Emre Dut'un kardeşi Akif Dut'un da sözleşmeli er olduğu ve Afrin operasyonunda görev yaptığı öğrenildi KONYA

- Siirt’in Eruh ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Emre Dut'un memleketi Konya'nın Ereğli ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Siirt’in Eruh ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan 25 yaşındaki Konyalı Uzman Çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Çocuklarının yaralı olduğu haberini alan aile iki gün önce Siirt'e hareket etti. Acı haberin ardından şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Şehidin naaşının saat 17.00 sıralarında Konya'ya getirildikten sonra Ereğli'ye götürüleceği yarın ise defnedileceği öğrenildi. Üç kardeşten en büyüğü olan Emre Dut'un kardeşi Akif Dut'un da sözleşmeli Er olduğu ve Afrin operasyonunda görev aldığı öğrenildi. Şehidin halasının oğlu Bilgin Kamış yaptığı açıklamada, Emre göreve başlayalı 5 ay olmuştu. Jandarma Özel Harekat'taydı. Siirt Eruh'ta iki gün önce yaralanmıştı. Bugün sabah 9’da kaybettik. Diğer kardeşi de sözleşmeli Er olarak Afrin'de görev yapıyordu. O da yeni başlamıştı ailesi şu an Siirt'te. Akşam şehidimizin cenazesi gelecek, yarın öğlen kaldırılacak" dedi.
Şehit haberi ile üzüldüklerini belirten Ereğli Belediye Başkanı Özgüven ise, “Şehidimizin küçük kardeşi de Afrin'de teröristlerle mücadele etmektedir. Bu vatan evlatları olduğu müddetçe hainler hiç bir zaman emellerine ulaşamayacaklardır. Şehidimizin ailesi, şu an Siirt'te orada yapılacak törenden sonra şehidimizin naaşı akşam saatlerinde Ereğli'ye gelecek. Yarın da şehidimizi toprağa vereceğiz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Baba evine gelen Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Osman Koşar ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Yılmaz Ertaştan'da şehidin yakınlarına taziyelerini iletti.
İlgili Foto Galeriler
Şemdinli Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıŞemdinli Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı