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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Şehidin adını verdiği iş yerinin duvarlarına şehit fotoğrafları astı

Şehidin adını verdiği iş yerinin duvarlarına şehit fotoğrafları astı

Tokat'ta şehit ismi verilen kuaför salonu

Güvenlik Güçleri Polis Lojmanları Kuaför Salonu Terör Örgütü Şehit Polis 

-Şehitlerin fotoğrafları
-Kuaför Mehmet Aydın, röp
-Traş olan bir vatandaşla röo

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta erkek kuaförüne şehit Emrah Çeçen adını veren Mehmet Aydın, iş yerinin duvarlarına şehitlerin fotoğraflarını astı. Tokatlı kuaför Mehmet Aydın, Bingöl'ün Genç ilçesinde 2016 yılında güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Emrah Çeçen'in adını iş yerinde yaşatıyor. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü polis lojmanlarında erkek kuaförü olarak görev yaptığı dönemlerden tanıştığı şehit polis memurları ile Tokatlı şehit asker ve polislerinde resimlerini iş yerine asan Aydın, "Uğrunda ölmeyeceğin bayrağın altında yaşamayacaksın", "İnsanlar büyür beşikte mezarda yatmak için Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak" için yazıları astı. Aydın, şehitlerin adını yaşatmak arzusunda olduğunu ifade ederek, "Yeni açtığım iş yerine şehidimizin ismini verdim.Ayrıca şehitlerimizin iş yerine fotoğraflarını yaşatmak yaşatmak istedim. Yeni iş yeri açacaklarından iş yerlerine bir şehidimizin ismini verirse hiç bir zaman ne unutulurlar ne de unutmamız mümkün olur. İş yerine gelenler şehitlerimize dua ediyor. Duvarlar Fethi Sekin, Ömer Halis Demir gibi şehitlerimizinde fotoğraflarını yaptırıp asacağım" dedi.
(Nİ-UY-
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