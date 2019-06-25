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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Şehidin adı polis merkezine verildi - KARABÜK

Şehidin adı polis merkezine verildi - KARABÜK

- Polis merkezinden görüntü - Şehidin anne - babasından görüntü - Vali Fuat Gürel'in konuşmasıKARABÜK (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde, 1994 yılında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 4 arkadaşıyla şehit düşen Özel Harekat Polisi Nazif Topsakal'ın adı, Üç Nisan Polis Merkezi Amirliğine verildi.
Üç Nisan Polis Merkezi Amirliği önünde düzenlenen törende konuşan Vali Fuat Gürel, şehitleri rahmetle yad etti.Topsakal'ın çok genç bir yaşta şehit düştüğünü söyleyen Gürel, "Bu binalar var olduğu müddetçe şehidimizin ismi yaşayacaktır. Gelecek nesilleri yetiştirirken şehitlik mertebesinin ne anlama geldiğini çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Özellikle anneler çocuklarını yetiştirirken, şehitlik mertebesinin, vatan millet sevgisinin, bayrak sevgisinin, ezan sevgisinin ne olduğunu öğretiyorlar." dedi.
Vali Gürel, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın çok önemli olduğunu belirterek, "Dünyanın merkezi diyebileceğimiz bir yerdeyiz. Bu coğrafyayı korumak, kurtarmak ve geleceğe taşımak çok önemlidir. Gençlerimizin bu şuurla yetiştirilmesi gerekmektedir. Gençlerimizin Nazif Topsakallar gibi kendisini cesaretle ortaya koyabilecek bilinçte yetişmesi lazım." diye konuştu.
Yapılan duanın ardından Üç Nisan Şehit Nazif Topsakal Polis Merkezi Amirliği adını alan merkezde Vali Gürel, şehidin babası Süleyman, annesi Emine, kızı Tuğçe Gül ve davetlilerin katılımıyla kurdele kesimi gerçekleştirildi.
Gürel, törenin ardından şehit ailesiyle bir süre sohbet etti.

Şehit Çatışma Cesar Teröristler Şehit Ailesi 

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