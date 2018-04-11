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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şehidin adı okuduğu okula verildi Haberi

Şehidin adı okuduğu okula verildi Haberi

kurdelenin kesilmesi

Şehit Trafik Kazası Polis Memuru Öğrenciler Rtürk 

-vali Çetin Oktay'ın konuşması
-şehidin eşi ve çocuğu detay
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Bingöl’ün Karlıova ilçesinde şehit olan polis memuru Vedat Kılınçarslan'ın adı, Elazığ'da okuduğu okula verildi.
10 Ekim 2015 tarihinde Bingöl’ün Karlıova ilçesinde trafik kazasında şehit olan polis memuru Vedat Kılınçarslan’ın adı, Yazıkonak ilçesinde okuduğu bir ilkokula verildi.
Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.
Ardından şehidin oğlu Numan Berkay Kılınçarslan şiir okudu. Şehitlerin kendilerine çok büyük sorumluluklar yüklediğini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Biz toplum olarak kadirşinas bir toplumuz. Yetiştiği, büyüdüğü bu beldede okuduğu okula ismini veriyoruz. Kadirşinas gösteriyoruz. Şehitlerimizi hep aziz tutuyoruz. Hem millet olarak hem de devlet olarak gereğini yapıyoruz” dedi.
Bir şehit olduğu zaman vatandaşların meydanları doldurduğunu aktaran Vali Kaldırım, "Onları yalnız bırakmıyoruz. Ailelerini el üstünde ve baş üstünde tutuyoruz. Baş tacı yapıyoruz. Bu bizim asli görevimizdir. Şehitlerimizin bize yüklediği çok önemli sorumluluk var. Millet, devlet ve görevliler olarak çok çalışmamız gerekiyor” diye konuştu.
Konuşmalarının ardından protokolün kestiği kurdele ile okulun açılışı gerçekleşti. Programa, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, şehidin yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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