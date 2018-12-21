Şehidin adı matematik sınıfında yaşatılacak

-sınıftan görüntü

-PTT-der Bakkan Yardımcısı açıklama

-şehidin annesi teşekkür

-detay



( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Kırşehir PTT Çalışanları Dayanışma Derneği (PTT-DER) üye ve gönüllüleri, Hüseyin Özenen Ortaokulunda matematik sınıfı açtı. Gönüllüler, sınıfa Şehit Özgür Mutlu'nun adını verdi. Tamamı PTT çalışanları ve gönüllülerinden oluşan PTT-DER, Türkiye genelinde şehitlerin adını vererek kurduğu 13 kütüphaneye bir de matematik sınıfı ekledi. Gönüllüler, Hüseyin Özenen Ortaokulunda bir matematik sınıfı kurdu ve 2 Aralık 2016'da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit düşen Özgür Mutlu'nun adını sınıfa verdi. Şehit Özgür Mutlu'nun annesi Hatice Mutlu, emeği geçenlere teşekkür ederken, PTT-DER Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Tokluoğlu ise, yürekleri eğitim aşkı ile yanan her bölgeye ulaşma hedefinde olduklarını söyledi.



Derneğin, PTT çalışanlarının kendi gayretleri ile kurulduğunu belirten Tokluoğlu, “Milletine karşı kendini borçlu hissedenlerin derneğiyiz. Bizler bu bağlamda borcumuzu bir nebze olsun ödeyebilmek ve eğitime destek faaliyetleri yürütüyoruz. Türkiye’de farklı illerde ihtiyaç sahibi okullarımıza 13 tane kütüphane kurduk. Kırıkkale’de kurduğumuz her kütüphaneye bir şehidimizin ismini vererek Kırıkkaleli şehidimiz Özgür Mutlu adına matematik sınıfımızı oluşturduk ruhu şad olsun" diye konuştu.



