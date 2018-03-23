Şehidin 10 yaşındaki kardeşi, abisini asker kıyafetleriyle uğurladı

-Aileden detay

-Yakınlarının tabuta sarılması detay

-Cenaze namazı detay

-Şehidin naaşının götürülmesi



( HATAY ) HATAY



- Afrin’da Zeytind Dalı Harekatı kapsamında bomba ve mayın arama tarama yapıldığı sırada el yapımı bombanın patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Şehit er için Antakya Mezarlık Kompleksi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak'ın da katıldığı törende şehidin babası Mustafa Sami, annesi Döne Demiral şehidin naaşı başında gözyaşı döktü. Ailenin en büyük çocukları olan Şehit Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral’ın (23) cenaze törenine en küçük kardeş 10 yaşındaki Eren Demiral, asker kıyafeti ile katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kadir Hasan Demiral’ın yakınları şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. 5 kardeşin en büyüğü olan şehidin 2017 yılında sözleşmeli er olarak Şırnak’ta göreve başladığı geçici görev ile Afrin’de operasyona katıldığı öğrenildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı şehitlikte toprağa verildi.

Törene, Kültür Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Hacı Bayram Türkoğlu, MHP Hatay Milletvekili Mehmet Ahrazoğlu, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



