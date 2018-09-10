'Şefkat timi' kapı kapı dolaşıp iyilik dağıtıyor - KİLİS İzle

"Şefkat timi" kapı kapı dolaşıp iyilik dağıtıyor - KİLİS - "Şefkat Timi" gönüllülerinin yemek hazırlaması - Yemeklerin taşınması - Gönüllülerin sokakta yürümesi - Bir eve gelmeleri - Bir yaşlıya yemek yedirmeleri - Ali Duyar Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi Müdürü Ayfer Polat ile röportaj - Gönüllülerin saha çalışmalarından detaylar - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile röportaj"Şefkat timi" kapı kapı dolaşıp iyilik dağıtıyor - Kilis Belediyesinin öncülüğünde gönüllü kadınlardan oluşturulan "şefkat timi", yaptıkları saha çalışmasıyla tespit ettikleri ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli bireylerin tüm ihtiyaçlarını gideriyor - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara:"Sıkıntıları hafifletmek adına bayanlardan oluşan 150 kişilik bir 'şefkat timi 'oluşturduk. Suriyeli, Türk aile ayırt etmeksizin tek tek evlere giriyorlar ve kimin ne ihtiyacı varsa tespit ediyorlar"KİLİS (AA) - İZZET MAZİ - Kilis Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen gönüllü kadınlardan oluşan "şefkat timi", kentteki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli bireyleri yalnız bırakmıyor.Kentte belediye ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir araya gelen gönüllü kadınlardan oluşan 150 kişilik "şefkat timi", haftada 2 gün saha çalışması yaparak, yardıma muhtaç, yaşlı ve engellileri tespit ediyor.Bu çalışmaların ardından belirlenen adreslere giden "şevkat timi" üyeleri, evlerde gerekli bakım onarım çalışmalarını yaparak haneleri yaşanabilir hale getiriyor.Girdikleri evlerde kişisel bakımlarını yapamayacak durumdaki vatandaşlarla özel olarak ilgilenen gönüllü kadınlar, onların çamaşır ve bulaşıklarını da yıkıyor.İhtiyaç sahiplerinin istekleri doğrultusunda daha önceden hazırlayıp getirdikleri yemek ve tatlıları elleriyle ikram eden gönüllüler, bir süre sohbet ettikten sonra tekrar randevulaşarak evden ayrılıyor. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir taraftan normal belediyecilik hizmetlerini verirken diğer yandan da yoğun bir şekilde sosyal faaliyetler yürüttüklerini söyledi.
Kilis 'in 7 yıldır kendi nüfusundan daha fazla Suriyeli misafire ev sahipliği yaptığını, bu durumun da birçok sosyal sıkıntıyı beraberinde getirdiğini anımsatan Kara, şunları belirtti:"Biz de bu sıkıntıları hafifletmek adına bayanlardan oluşan 150 kişilik bir şefkat timi oluşturduk. Suriyeli, Türk aile ayırt etmeksizin tek tek evlere giriyorlar ve kimin ne ihtiyacı varsa tespit ediyorlar. Bu kapsamda şu ana kadar yaklaşık 300 bin parça kıyafet, her 3 ayda bir 9 bin aileye gıda dağıtımı yaptık. Ekiplerimiz evde bakım ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını gideriyor, hastaneye gitmek isteyenleri hastaneye götürüyor, ev temizliği yapıyor. Bütün bunların yanında bazı evlerin kapısı, penceresi kırılmış, çatıları akıyor. Onları bir bir tespit edip tamir, bakım ve onarımlarını yapıyoruz. Şu ana kadar timlerimizin tespit ettiği ev sayısı 690. Bunlardan 236'sını bitirdik geriye kalanları ise yıl sonuna kadar yapacağız. Sadece bu alanda 1 milyon liranın üzerinde para harcamış olacağız."Kara, verilen hizmetlerin hayırseverler ve sivil toplum kuruluşları desteğiyle yapıldığına, belediye bütçesinden tek kuruş bile harcanmadığına dikkati çekerek, bu tür sosyal faaliyetlerin kültürlerarası kaynaşmaya önemli derecede etkisi olduğunu sözlerine ekledi.Ali Duyar Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi Müdürü Ayfer Polat, "şefkat timi" olarak yaptıkları alan çalışmaları sonrasında görüştükleri yaşlıların ihtiyaçlarını belirleyerek onlara destek olduklarını ifade etti. Yaşlılar yalnız kalmasın, kimsesiz olmasın diye istedikleri yemekleri kendilerinin yaptıklarını ve ikram ettiklerini dile getiren Polat, "Yaşlılarımız bizim geçmişle gelecek arasındaki köprülerimiz. Onları ziyaret ettiğimiz zaman evlerinin boyasından temizlik işlemlerine kadar ne varsa yapıyoruz." dedi. Şevkat timinin ilgilendiği vatandaşlardan görme engelli Garip Bayındır da yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.