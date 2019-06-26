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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Seferihisar'da Lavanta Festivali için geri sayım İzle

Seferihisar'da Lavanta Festivali için geri sayım İzle

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin röportaj

Asad Tarım Festival 

-arşiv
-Lavanta bahçelerinden detaylar
-Lavanta bahçelerinden drone detayı

( İZMİR )- Seferihisar'da herkesin merakla beklediği Lavanta Festivali için geri sayım İZMİR

- İzmir'in Seferihisar ilçesinde, bu yıl 4.'sü düzenlenen Lavanta Şenliği için artık geri sayım başlarken, lavantaların dördüncü hasadı da bu yıl gerçekleşecek. Seferihisar ilçesinde, belediye tarafından 4.'sü düzenlenecek olan Lavanta Şenliği birbirinden güzel etkinlikler ile kutlanmaya hazırlanıyor. 30 Haziran 2019 Pazar günü gerçekleşecek etkinlikler için neredeyse hazırlıklar tamamlandı. İlçedeki tarlalarda lavantalar, rengarenk görüntüleriyle dikkat çekti. Öte yandan festival kapsamında bu yılda lavantaların dördüncü kez hasadı gerçekleşecek. Lavantaların ekim alanı ise ilçede şuanda 100 dönüme ulaştı. Şenlik boyunca birbirinden renkli etkinlikler düzenleneceği ifade edilirken, festivale katılan herkes gün boyu keyifli saatler yaşayacak. "Ekim sahasını 150 dönüme çıkarmayı hedefliyoruz" Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilk olarak Turgut Mahallesi'nde bulunan 6 dönümlük bir araziye ekilen lavantanın şuanda yüz dönümlük alana ulaştığını vurguladı. Yetişkin, "Çiftçilerimiz lavanta çiçeğinin üretim alanlarını genişleterek, lavantadan bir çok farklı ürün ortaya çıkardı. Lavantanın yağını çıkarmaya başladık, oda parfümü ürettik. Lavanta ekimlerinin özellikle kullanılmayan arazilerde yapılmasını sağlayarak bu arazilerin tarıma kazandırılmasını sağladık" dedi.
Ayrıca 100 dönüme ulaşmış ekim sahasını 150 dönüme çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Yetişkin, "Herkesi 30 Haziran Pazar günü gerçekleştireceğimiz Lavanta Şenliği'ne bekliyorum" şeklinde konuştu.
(HG-
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