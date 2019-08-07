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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sefaköy'de atık deposunda yangın çıktı, gökyüzünü dumanlar kapladı

Sefaköy'de atık deposunda yangın çıktı, gökyüzünü dumanlar kapladı

İtfaiyenin yangın söndürme çalışmaları

Gökyüzü Yangına Müdahale 

-dumanların gökyüzüne yükselmesi
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sefaköy'de bulunan bir atık deposunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. İstanbul Sefaköy'de bulunan bir atık deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler biranda tüm depoyu sardı. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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