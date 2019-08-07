Sefaköy'de atık deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

-dumanlardan görüntü

-yanan hafriyat kamyonu

-genel detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Sefaköy'de bulunan bir atık deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altın alındı. Yangın nedeniyle gökyüzü kara dumanlarla kaplanırken depoda bulunan bir hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi. Sefaköy'de bulunan atık deposunda saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevler biranda depoyu sardı. Yangın nedeniyle gökyüzünü kara dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yoğun çalışmaların sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. Yangın sırasında depoda bulunan bir hafriyat kamyonu ise kullanılamaz hale geldi. (ÖY-

