Sedyelerle sandığa gittiler İzle

-Ambulanstan görüntü

-Hasta ve hasta yakınlarından görüntü

-Hastanın taşınarak ambulansa alınması ve okula getirilmesi

-Hastanın oy kullanması

-Hasta Mahmut Bağcı'nın oğlu İbrahim Bağcı ile röportaj



( ADIYAMAN )- Sandığa gidemeyen hastaları sağlıkçılar götürdü ADIYAMAN



- Adıyaman’da sandığa kendi imkanları ile gidemeyen hastalar, sağlıkçıların yardımıyla sedyeler ile gidip oy kullandı. Sandığa gitmekte güçlük çeken, sandığa kendi imkanları ile gidemeyecek olan hastalar için Sağlık Bakanlığının başlattığı uygulama bir çok hastanın sandık başına gitmesini sağladı. Adıyaman’da Evde Bakım Birimi tarafından yönlendirilen sağlık ekipleri evden aldıkları hastaların oy kullanmalarına yardımcı oldu. Hastalar sağlık görevlilerinin yardımıyla sedyelerle oy kullanacakları okula getirilerek oy kullanmaları sağlandı. Çoğunluğu yaşlı olan hastalar, kendilerine yardım eden sağlık görevlileri ve devlet yetkilileri dua etti.

