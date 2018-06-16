Sedye ile geldi yürüyerek çıktı İzle

-DOKTOR İLE RÖPORTAJ

-HASTA İLE RÖPORTAJ

-HASTA İLE DOKTORUN YÜRÜMESİ



( BURSA -HD) BURSA



- Bursa’da geçirdiği trafik kazası sonucu kollarını ve ayaklarını kullanamayan 59 yaşındaki hasta, sedye ile girdiği hastaneden yürüyerek çıktı. Yaklaşık 70 gün önce Bursa’da geçirdiği araç içinde yaralamalı trafik kazası sonucu kollarını ve ayaklarını kullanamayan 59 yaşındaki Muzaffer Yıldız, yapılan doğru tedavi sonrası sedye ile geldiği hastaneden yürüyerek taburcu oldu. Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatırken, o anları tekrar yaşayan Muzaffer Yıldız, “Yaklaşık 70 gün önce trafik kazası geçirdim. 42 metre sürüklendim. Kollarım ve bacaklarım felç olmuştu. Parmaklarım kapalıydı, hiç açılamıyordu. Yapılan ameliyatlar sonrasında burada teravi olmaya başladım. 10. günün sonunda ilk adımımı attım. Burada bana verilen moral ve teşvik beni ayağa kaldırdı. Şuanda tedavimin sonuna gelindi. Benim ayağa kalkmamda yardımcı olan tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi.

Tedavisini üstlenen Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif ise, “Muzaffer bey, trafik kazası sebebiyle omurilik, bacak ve kollarda zedelenme meydana gelmiş. Yapılan ameliyatlar sonrasında bize sedye ile geldi. Kollarında bacaklarında güçsüzlük, hatta oturma dengesizliği yaşıyordu. Biz öncelikle yatarak tedavi programı uyguladık. Şuanda her gün buraya gelerek egzersizlerini yapıyor. Çok güzel bir gelişim gösteriyor. Şu anda el ince becerilerinde çalışmalarını yürütüyoruz. Ergo terapi programıyla birlikte yoğun bir tedavi uyguluyoruz. Şuanda bağımsız olarak yürüyebiliyor. Ellerini ve kollarını kendi ihtiyaçlarını giderebilecek kadar kullanabiliyor” diye konuştu.



