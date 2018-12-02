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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Sedef işlemeciliğine kadın eli

Sedef işlemeciliğine kadın eli

sedef dükkanından detay

Aile Ekonomisi 

-Türkmen Sedef çalışırken çekilmiş görüntüler
-röportaj

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- Eşine destek amacıyla sedef işlemeciliğine başlayan 42 yaşındaki Nurgül Türkmen kendi iş yerini açarak kadınlara örnek oluyor. Eşi Sedefçilikle uğraşan Gaziantepli 42 yaşındaki Nurgül Türkmen, eşine destek olmak için İşkur’un açtığı sedefçilik kursuna başladı.
Kursu bitiren Türkmen, kendi işini kurarak hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hemde erkek işi denilen mesleği de icra ederek kadınlara örnek oluyor. “Eşime destek olmak için başladım” 8 yıldır sedefçilik ile uğraştığını ifade eden Nurgül Türkmen,” Eşim 30 yıldır bu işi yapıyor. Aileden gelen bir meslektir. Bende eşime destek olmak amacıyla bu mesleği yapmak istedim. İŞKUR’un düzenlemiş olduğu kursları duydum. O kurslardan başladım. Bizlere hem iş olanağı sağlandı hem de sigortasından faydalandık. Bütün kadınlara tavsiye ediyorum, mutlaka bu kurslardan faydalansınlar. İşimiz gayet iyi çok güzel gidiyor. Çokta memnunum eşime de daha önce neden başlamadım diye söyledim. Bu ürünlerin ise, tamamı kendi imalatımız biz üretiyoruz. Daha çok Osmanlı dönemine ait lale, gül ve o döneme ait motifler ile yola çıkarak ürünler yapıyoruz” dedi.
“Devlet kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri desteklesin” Devletin kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri desteklemesini isteyen Türkmen, “Kaybolmaya yüz tutmuş çok sayıda meslek var. Bu meslekler aslında bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Bu kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerimiz ölmesin. Devletimizden bu konuyla ilgili destek bekliyoruz. Bu mesleklerin bir tarihi var. Bu tarihin kaybolmaması için devletimizden destek bekliyoruz” diye konuştu.

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