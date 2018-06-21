Sedat Peker’in 15 Temmuz Konuşması’na beraat kararı



- Sedat Peker’in, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde düzenlenen şehitleri anma programında yaptığı bir konuşması nedeniyle yargılandığı davada beraatine karar verildi.

Sedat Peker, “Söylediğim sözlerin arkasındayım. Bu sözleri, ‘Hero’ tişörtünün üzerimizde meydana getirdiği güçlü oldukları algı yönetimine tepki olarak söyledim” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde düzenlenen şehitleri anma programında yaptığı bir konuşmasında “suç işlemeye tahrik” suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sedat Peker’in yargılanmasına başlandı. Anadolu 41’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Sedat Peker ile avukatı katıldı.

Sanık Sedat Peker kimlik tespiti sırasında aylık kazancının 40-50 bin TL arasında olduğunu söyledi.



“Halk kahramanıymış gibi ‘Hero’ tişörtü giymişti” Peker savunmasında, “Olay, 15 temmuz 2017 tarihinde yani FETÖ/PDY darbe girişiminin yıl dönümünde gerçekleşti. Şehitlikte kalabalıkla birlikte şehit ve gazileri andık dualar ettik. O dönemler de FETÖ yargılamalarında da Muğla Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava öncesinde adliyeye getirilen bir zanlı sanki halk kahramanıymış gibi algı oluşturmak için ‘Hero’ tişörtü giymişti. Yine bu dönemde CHP isimli parti lideri İstanbul’a adalet yürüyüşü yapıyordu. FETÖ terör örgütü üye ve yandaşları bu yürüyüşü de istismar ederek kendi sempatizanlarına ve militanlarına hala güçlü oldukları hissiyatını vermeye çalışıyorlardı. Bu kapsamda yandaşlarının bulunduğu cezaevlerini basarak onları kurtaracaklarını söyleyerek kamuoyunda algı oluşturup propaganda yapıyorlardı” dedi.

“Devletin onları koruduğunu vurguladım” Peker, konuya ilişkin sosyal medya paylaşımlarının olduğunu kaydederek “Ben de bu teröristlerin yıkmaya çalıştıkları devlet geleneğine şükretmeleri gerektiği, zira yıkmak istedikleri o devletin onları da koruduğunu, devleti ola ki ortadan kaldırırlar ise artık kendilerinin de güvence altında olamayacaklarını söyleyerek bırakın bu durumda yandaşlarını kurtarmayı vatan evlatları onları bile nefes almayacaklarını vurguladım. Yıkmaya çalıştıkları devlet olmazsa vatan evlatlarının onlara da gerekli cezayı vererek hayatlarını sona erdireceklerini vurguladım ki darbe yapmaya kalkışmasınlar” diye konuştu.

“Söylediğim sözlerin arkasındayım” Konuşmasında vatan hainlerine ikaz etmek istediğini söyleyen Peker, “Söylediğim sözlerin arkasındayım. Zaten konuşmamın ardından da herhangi bir şiddet olayı olmadı. Anlamadığım husus bütün vatanseverler böyle düşünüp söylerken neden bir tek bana dava açıldı? Ben FETÖ’nün en büyük mağdurlarından biriyim. Ölüm listesinde ismim vardı. Bu dava Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmektedir ve o dosyada mağdur sıfatım vardır. Ama yine de bu sözleri şahsımın çekmiş olduğu sıkıntı ya da kişisel husumet nedeniyle söylemedim. Bu sözleri özellikle ‘Hero’ tişörtünün üzerimizde meydana getirdiği güçlü oldukları algı yönetimine tepki olarak söyledim” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme sanık Sedat Peker’in üzerine atılı eylemin suç oluşturmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sedat Peker'in 16 Temmuz 2017'de, Üsküdar'daki Çengelköy Mezarlığında düzenlenen şehitleri anma programına katılan kişilere hitaben bir konuşmada, “suç işlemeye tahrik” suçunu işlediği iddiasıyla suç duyurularının yapıldığı anlatılmıştı. Söz konusu konuşmanın ifade özgürlüğü kapsamının sınırlarının dışında kaldığı vurgulanırken, konuşmada belirsiz sayıda kişiyi adam öldürme suçunun işlenmesi hususunda alenen tahrik ettiği kaydedilmişti. Peker’in, 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

