Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
SEDAŞ ekipleri farkındalık oluşturmak için çöp topladı

SEDAŞ ekipleri farkındalık oluşturmak için çöp topladı

ÇÖP TOPLAMA

Sigara İzmariti İzmarit Farkındalık Sigara Rektör 

-ÇOCUKLAR
-ÇÖPLER
-AÇIKLAMALAR

( SAKARYA )- Yerlerden en çok sigara izmaritinin toplandığı gözlendi SAKARYA

-. Yerlere en çok sigara izmariti atıldığı gözlendi. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (SEDAŞ) 60 kişilik grup, ‘Dünya Temizlik Günü’ dolayısıyla farkındalık oluşturmak için Demokrasi Meydanı, Gar Meydanı, Atatürk Bulvarı, Şemsiyeli Park ve Orhan Cami Meydanı'nda 3 çuval çöp topladı. Yerlerden en çok sigara izmariti toplandığı gözlendi. SEDAŞ Sayaç Okuma Yönetimi Uzmanı Fatih Polater yaptığı açıklamada, “Bugün SEDAŞ olarak arkadaşlarımızla birlikte ‘Dünya Çevre günü’ vesilesiyle bir farkındalık oluşturmak için burada bulunmaktayız. Çevremizi, hatta tüm dünyayı temiz tutmak için, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için bir farkındalık oluşturmak istedik. İnşallah amacına ulaşır. Bugün temizlikte özellikle en çok sigara izmaritiyle karşılaştık. Onun dışında piller de yerlerde vardı. Pillerin çevreye verdiği zarar çok fazla. Bu konuda insanların daha hassas olmasını istiyoruz” dedi.
"Amacımız mesaj vermek" SEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Sinem Yorulmaz ise, “Bugün hepimiz çocuklarımızla, ailelerimizle beraber Sakarya’da güzel bir etkinliğin içerisindeyiz. Bugün Dünya Temizlik Günü. Aslında burada bizde mesaj vermek istedik. İnsanlar yere izmarit atarken hiç düşünmüyorlar. İzmarit hem sağlıklarını hem de yerleri kirletiyor. Çekirdek, kola şişeleri bile topladık. Lütfen yere bir şey atmadan önce gelecek nesilleri düşünelim” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı