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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı

Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı

- Sahiller detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL


- İstanbul’da seçim öncesi plajlarda yoğunluğa rastlanmadı. İstanbullu seçmen yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını belirlemek amacıyla sandığa gidecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim yenileme kararının ardından İstanbullu seçmen sandığa kilitlendi. Normal zamanda dolu olan İstanbul’un çevre sahilleri boş kaldı. İstanbullunun sıklıkla tercih ettiği Ağva plajlarında yoğunluk görülmedi. İşletmeciler sahillerde seçim nedeniyle boşluklar olduğunu ve hafta başından itibaren yeniden yoğunluk olmasını beklediklerini söyledi.

(ACÖ-E)
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