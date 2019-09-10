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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Seçmeli ders Zazaca'nın ders kitabı çıktı

Seçmeli ders Zazaca'nın ders kitabı çıktı

Öğrencilerden detay

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-Zazaca ders kitabının dağıtımından detay
-Öğrenciler kitap okuması
-Röportaj

( BİNGÖL )- Bingöl Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 15 aylık çalışmasıyla çıkartılan Zazaca kitabıyla, öğrenciler seçmeli ders olarak tercih ettikleri bölümde ders başı yaptı BİNGÖL

- Bingöl Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 15 aylık çalışmasıyla çıkartılan Zazaca kitabıyla, öğrenciler, tercih ettikleri seçmeli dersin eğitimini almaya başladı.
Bingöl Üniversitesi öğretim elemanları ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerinden oluşan ortak bir komisyon, Türkiye genelinde seçmeli ders olarak verilen Zazaca için ders kitapları hazırladı.Yaklaşık 15 ay süren çalışmanın ardından tamamlanan Zazaca ders kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayının ardından dersi seçen ikinci kademedeki öğrencilere dağıtılmaya başlandı. Zazaki-5-6-7 ve 8 şeklinde olan ders kitapları, 5 yıl boyunca değişmeden seçmeli derslerde kullanılabileceği belirtildi.Merkez Kültür Mahallesi Gazi İlk ve Ortaokulu’ndaki öğrenciler, tercih ettikleri Zazaca'nın kitaplarını alarak ders başı yaptı.Okulun Zazaca öğretmeni olan Fatih Çağlayan, "Zazaca dersinin işleyişinde kaynak konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Şükürler olsun ki Zazaca kaynaklar çıkmaya başladı.
Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Zazaca yok olmak üzere olan diller arasında gösteriliyor. Bunlar önemli adımlardır. Bu adımların artırılarak devam ettirilmesini diliyorum. Çünkü bunların dilin yaşamasında önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.
Zazaca’yı çok sevdiğini söyleyen öğrencilerden Hümeyra Boleli ise “Biz Zazaca’yı çok seviyoruz. Bizim için kitaplar hazırlandı, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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