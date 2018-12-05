Seçme ve seçilme hakları için toplandılar

-Anıta çelenk sunulurken

-Basın açıklamasından detaylar



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günün ve Türk Kadınının Seçme ve Seçilme hakkının kazanılmasının 84. Yıldönümü nedeniyle bir araya gelen kadınlar Atatürk anıtına çelenk sunarak basın açıklaması gerçekleştirdi. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günün ve Türk Kadınının Seçme ve Seçilme hakkının kazanılmasının 84. Yıldönümü nedeniyle Tekirdağ Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından Tekirdağ Valiliği önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Çok sayıda kadının katıldığı ve erkeklerin de destek verdiği çelenk sunumu programının ardından basın açıklaması düzenlendi.

“Kararlar, pek çok Avrupa ülkesinden daha önce verilmiştir” Basın açıklamasında Tekirdağ Barosu Kadın Hakları Komisyonu Sözcüsü Av. Dilhan Hoşgörür yaptığı açıklamada, “Bizim toplumumuzda; Kadın erkek eşitliği ve birlikte toplumda var olmaları önemli bir uygarlık aşaması olup bu husus Ulu Önder Atatürk’ün devrimlerinin de başında gelmektedir. 1926 yılında Büyük Millet Meclisi tarafından kabulle Yürürlüğe giren Medeni Kanun ile Türk Kadınına yıllar evvel kaybettiği hakların iade edilmesinin temeli oluşmuş, Türk kadını ilk kez erkeklerle eşit haklara sahip olmuştur. Türk kadını, TBMM tarafından 3 Nisan 1930' da kabul edilen bir yasa ile belediye seçimlerine katılma, 1933’te muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 5 Aralık 1934’te Anayasada yapılan değişiklik ile milletvekili seçme ve seçilme hakları tanınmıştır. Bu kararlar, bugün gelişmiş olarak gördüğümüz pek çok Avrupa ülkesinden daha önce verilmiştir. Tarihimiz de Kadınlara tanınan haklar Türkiye'nin demokratikleşmesinin en önemli göstergelerinden biri olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin bugününe ulaşmasında, Türk kadınının siyasal ve sosyal haklarına kavuşmasının önemli rolü bulunmaktadır. Kadınlarımızın siyaset ve yönetim kademelerindeki temsil oranlarının yükselmesi ve siyasal yaşamdaki etkinliklerinin artmasının, ülkemize güç kazandıracağı, Cumhuriyetimizin kurucusunun hayalini kurduğu Türkiye’yi oluşturacağı kuşkusuzdur” dedi.

“Kadınların olması gereken yerde olmadıkları açıkça görülmektedir” Kadının yaşayan bir toplumun, bir milletin en temel ve en önemli ögelerinden olduğunu belirten Hoşgörür, “Erkeğiyle, çocuklarıyla ve her şeyiyle o toplumun içinde binlerce yıl geriden gelen bir yaşamı beraber şekillendirmiş ve gelecekte de yaşamın şekillendirilmesini sağlayacak en önemli unsurdur. Dünyadaki çoğu ülkeden çok önce seçme ve seçilme hakkı elde edilmesine rağmen bu gün ülkemizde Kadınların olması gereken yerde olmadıkları açıkça görülmektedir. Gerek milletvekili gerekse yerel yönetim seçimlerinde kadınlara hak ettiğinden çok çok az yer verilmekte, ülke yönetiminde etkin rol oynaması engellenmektedir. Siyasal hayata katılımda kadınların önüne konulan tüm engellerin ortadan kaldırılması ve kadınların siyasi hayatın figüranları değil, karar mercileri olarak aktif rol üstlenmelerinin yolu açılmalıdır. Bu yolun açılması için seçilmiş ve atanmışların, parlamentonun, bürokrasinin ve devletin bu hususta göstereceği çaba ve hassasiyet son derece önem arz etmektedir. Her yıl 5 Aralıkta kutlanılan ve kadınlar için anlam ve önemi çok büyük olan bu günün önemini bilip, nimetlerinden faydalanmak için daha fazla çaba sarf etmek zorundayız” diyerek açıklamasını noktaladı. (HLD-

