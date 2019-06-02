Seçimlerin gergin başladığı Keskin’de oy verme işlemi devam ediyor İzle

-AK Parti adayı Dede Yıldırım ile MHP adayı Mustafa Alp Silsüpüroğlu görüntüsü

-Oy verme işlemi

-Detaylar



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Keskin İlçesinde oy verme işlemi devam ediyor. Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde sandıkların kurulduğu eğitim kurumlarında seçmenler tarafından oy verme işlemi devam ederken, oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek.

