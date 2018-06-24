Seçimlere müdahale girişiminde bulunan yabancılar - DİYARBAKIR
- Hani'de yabancı uyruklu 3 kişinin HDP seçim bürosu önünde görüntüleriSeçimlere müdahale girişiminde bulunan yabancılar - Diyarbakır 'ın Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçeleri ile Batman'ın Gercüş ilçesinde kendilerini gözlemci olarak tanıtarak HDP'lilerle oy kullanılan okullara girmek isteyen 4'ü İtalyan, 3'ü Fransız, 6'sı Alman ve biri İzlanda uyruklu 17 kişiye izin verilmediDİYARBAKIR/BATMAN (AA) - Diyarbakır 'ın Lice, Hani, Kocaköy ve Dicle ilçeleri ile Batman'ın Gercüş ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin akreditasyonu bulunmadığı ve AGİT gözlemcisi olmadığı halde kendisini gözlemci olarak tanıtarak seçimlere müdahale girişiminde bulunan 14'ü yabancı uyruklu 17 kişi tespit edildi.Lice'de HDP üyeleri ile oy kullanılan okulları ziyaret etmek isteyen ve üzerlerinde herhangi bir akreditasyon kartı bulunmayan İtalyan uyruklu Carmıne E, Paolo Z. ve Emanuela I. ile yanlarında rehber olarak bulunduğunu ifade eden Robin P'nin İlçe Seçim Kurulu Başkanının talimatıyla oy kullanılan binalara girişi engellendi.Lice Kaymakamı Abdulkadir Çelik, yaptığı açıklamada, ilçede seçim güvenliği ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, vatandaşların güvenli bir şekilde sandık başına gidip, vatandaşlık görevini yerine getirmeye devam ettiğini söyledi.
Sandık güvenliği ve seçmenin huzurlu bir ortamda oy kullanması için gerekli güvenlik tedbirlerin alındığına işaret eden Çelik, bunun takibinin yapıldığını aktardı.Çelik, ayrıca Karahasan Mahallesi muhtarının okul koridorunda beklemek suretiyle vatandaşları sandıklara yönlendirdiği yönünde aldıkları ihbar üzerine muhtarın bina dışına çıkarıldığını belirtti. Bu konuya yönelik sosyal medyada yer alan, "muhtar mahalleli adına oy kullandı", "muhtar gözaltına alındı" haberlerinin asılsız olduğunu ifade eden Çelik, "Ayrıca sosyal medyaya yansıyan kolluk kuvvetlerimizin sandık müşahitlerine baskı yaptığı ve tehdit ettiği haberleri de gerçeği yansıtmamaktadır. Bunların belli bir amaca yönelik algı operasyonu olduğu anlaşılmıştır." dedi. - HaniHani ilçesinde de HDP'lilerle kendilerini AGİT gözlemcisi olarak tanıtarak, oy kullanılan okullara ziyaretler gerçekleştirmek isteyen ancak yapılan incelemede herhangi bir akreditasyon kartı bulunmadığı, AGİT görevlisi olmadıkları tespit edilen Fransız uyruklu Hamili S.L.R, Gülistan A. ve Maryvonne C.P.M isimli 3 kadın ile yanlarında bulunan avukat Ümit Y'nin oy kullanılan binalara girişlerine izin verilmedi.Söz konusu kişilerin HDP üyeleri ile HDP seçim bürosunu ziyaret ettikleri belirlendi.Hani Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, yapılan incelemede gözlemci olduklarını iddia ederek, HDP üyeleri ile ilçede gözlem yapmak isteyen şahısların akreditasyonları bulunmadığı için oy kullanılan yerlere alınmadıklarını aktardı. - DicleDicle ilçesinde de gözlemci olarak okullara ziyaretler gerçekleştirmek isteyen 2 Alman ve bir İzlanda uyruklu 3 kişinin oy kullanılan binalara girmesine İlçe Seçim Kurulu başkanı tarafından izin verilmedi.Dicle Kaymakamı Alparslan Kılıç, ilçede seçim güvenliğiyle ilgili bir sıkıntı bulunmadığını, tüm vatandaşların özgür iradeleri ile sandık başına gittiğini, oyunu kullandığını belirtti. Kılıç, bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan, kolluk kuvvetlerinin seçmenlere baskı yaptığına ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, bunların belirli bir amaca yönelik provokatif, algı operasyonuna yönelik olduğunu aktardı. - Kocaköyİlçede bir grup avukatla Tepecik Mahallesi'nde bulunan Tepecik Ortaokulu'na gelerek gözlemci akreditasyon kartı bulunmadığı halde okula girmek isteyen 4'ü Alman uyruklu 5 kişiye İlçe Seçim Kurulu başkanının talimatıyla izin verilmedi.Kaymakam Yusuf Turhan, sandık güvenliği ve seçmenlerin huzurlu bir ortamda oy kullanması için gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını ve gereken takibin yapıldığını dile getirdi. - BatmanBatman'ın Gercüş ilçesinde de İtalyan uyruklu Chistina Elisa C. isimli kadının okullara girmesine müsaade edilmedi.