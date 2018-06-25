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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Seçimin yorgunluğunu denizde attılar Haberi

Seçimin yorgunluğunu denizde attılar Haberi

Sahil detay

Yüzme Yabancı Turist İran Seçimleri 

-Denize giren vatandaşlar detay
-Güneşlenen vatandaşlar detay
-Genel detay
-Vatandaşlar röportaj

( ANTALYA )- 24 Haziran seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte tatilciler Antalya’ya akın etti ANTALYA

- Tatillerine başlamak için 24 Haziranı bekleyen vatandaşlar, seçimlerin tamamlanmasıyla sahillere akın etti. Tatil için Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinin tamamlanmasını bekleyen tatilciler, genel seçimin tamamlanmasıyla birlikte tatil bölgelerine akın etti. Yaz tatili için Antalya'ya gelen vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilli’ni doldurdu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Merkezi’nin verilerine göre sıcaklığın 30 dereceye, nem oranının ise yüzde 74'e ulaştığı Antalya'da, Konyaaltı Sahili'nde güneşlenen yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinledi. Bazı tatilciler denizde yüzmenin keyfini sürerken bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. “Seçim yorgunluğunu, güzelliğini denizde atıyoruz” Oyunu İstanbul’da kullandıktan sonra tatile çıkan Hasibe Şahin, “Şimdi denizin keyfini çıkartıyoruz. Antalya çok güzel olmuş. Neredeyse 1 yıldır gelmiyorduk. Buraları böyle güzel bilmiyorduk. Akşam da dolaştık. Çok güzel olmuş. İstanbul’da da hava güzel ama buranın havası başka. Seçim yorgunluğunu, güzelliğini denizde atıyoruz" dedi.
“Ramazan ayının da bitmesiyle etkisiyle çok fazla turist geldi” Antalya’da yaşayan Seher Dağcı ise, “Hayat devam ediyor. Seçim bazılarının istediği gibi gitmedi, bazılarının tam istediği gibi çıktı. Bütün ülke için hayırlısı olsun. Güzel şeyler olsun istiyoruz hepimiz. Antalya her zamanki gibi deniz, güneş ve kum. Deniz sıcaklığı çok güzel. Ramazan ayının da bitmesiyle etkisiyle çok fazla turist geldi. Antalya güzel bir şehir, herkes gelmeli.
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