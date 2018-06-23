Seçime saatler kala Eskişehir otogarında yoğunluk

-Eskişehir’den memleketi Bilecik’e giden Cengiz Güney ile röp.

-Eskişehir’den Gümüşhane'ye giden Bahabe Göçer ile röp.

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( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri dolayısıyla oy kullanmak için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, Eskişehir otogarında yoğunluk oluşturdu. Şehir dışında olan ve oy kullanmak için ikamet adreslerinin bulunduğu şehirlere giden vatandaşlar otogara akın etti. Yoğunluğun yaşandığı şehirlerden biri olan Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gelen otobüs seferlerinde artış olduğu öğrenildi. Vatandaşlık görevini yapmak için Eskişehir’den memleketi Bilecik’e giden Cengiz Güney, seçimin ortada geçeceğine inandığını söyledi.



Güney, "Memlekete şu anda oy kullanmak için gidiyorum. Bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple herkesin oy kullanmasını isterim" dedi.

Oy kullanmak için uzun bir yolu göze alarak memleketi Gümüşhane'ye giden Bahabe Göçer ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçileceğine inandığını belirterek şunları söyledi; "Osmanlı çocuğuyum. AK Parti için değil sadece Tayyip Erdoğan için oy kullanmaya gidiyorum. Ülkeyi güzel yönetiyor ve terörün üstünden gelmesini istiyorum. Gönlümce Cumhurbaşkanım kazanır. Ben öyle düşünüyorum ama vatandaşın görüşünü bilemem. İnşallah o kazanır ülkemizde hayırlı olması için. Şimdiye kadar yollarımız, tüneli söyleyeyim, denizleri mi söyleyeyim? Bu millet bunları da görmezse aşk olsun derim, başka bir şey demem."

