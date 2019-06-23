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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Seçimde AK Partili görevliye provokatif müdahale - İSTANBUL

Seçimde AK Partili görevliye provokatif müdahale - İSTANBUL

- Fatma Şeyma Ağaca ile röportaj - AK Parti görevlisi olarak gittiği Atököy'deki bir okulda, "başörtünü çıkar" tepkisiyle karşılaştığını söyleyen Fatma Şeyma Ağaca, polis merkezine giderek şikayetçi olduİSTANBUL (AA) - AK Parti görevlisi olarak gittiği okulda "başörtünü çıkar" tepkisiyle karşılaştığını söyleyen Fatma Şeyma Ağaca, şikayetçi oldu.Ağaca, polis merkezine yaptığı şikayet başvurusunda, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye seçimi için Ataköy'deki Gazi Ortaokuluna, partisinin il sorumlusu olarak görevlendirildiğini belirtti.
Partisinden bir avukatla birlikte gittiği okulda, CHP'nin sınıflardaki müşahitlerinin elinde bulunan kitapçık halindeki broşürün üzerinde "Her şey Çok Güzel Olacak" yazısının bulunduğunu anlatan Ağaca, söz konusu kişilere kitapçıkta bulunan o bölümün yırtılması gerektiğini söylediklerini ifade etti.
Ağaca, şikayet başvurusunda şunları kaydetti:"Parti görevlileri de bize turuncu kalem kullandığımızı söyledi.

Biz de kendilerine 'Sizde de kırmızı kalem var' şeklinde cevap verdik. Orada ismini olay sebebiyle öğrendiğim, oy kullanma işlemi için geldiğini söyleyen bizim muhabbetimiz ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Ö.A isimli kadın, bana hitaben 'Sen de başörtünü çıkar' şeklinde söylemde bulundu. Şikayetçi olacağımı söyleyince kaçmaya başladı.
Polislere durumu izah edince hemen peşinden gittik ve polisler kendisini yakaladı. Ö.A'dan davacı ve şikayetçiyim."Şikayet başvurusunun ardından AA muhabirine açıklama yapan Ağaca, "Bu söylemin arkasındaki tarihi biliyoruz. 28 Şubat'ı biliyoruz. Direkt o günlere götürmüş oldu. Biz tepkimizi ortaya koymuş olduk." değerlendirmesini yaptı.Ağaca, konunun takipçisi olacağını söyledi.

Sosyal medyadan görüntüleri paylaşılan Fatma Şeyma Ağaca ile Ö.A arasındaki diyalog, tepki topladı.

Muhabbet Polis Merkezi Muhabir Diyalog Şahit 

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