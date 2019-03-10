Seçim turuna mola veren İmamoğlu Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktı İzle

-Kalabalıktan görüntü

-İmamoğlu çiftinin yürüyüşü

-İmamoğlu'nun açıklamaları



( İSTANBUL )- İmamoğlu, “Belgrad Ormanı gibi İstanbul’un geleceğine doğal ortamlar oluşturmalıyız” İSTANBUL



- Belgrad Ormanı’nda Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte sabah yürüyüşüne çıkan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, “Belgrad Ormanı gibi İstanbul’un geleceğine bu tür doğal ortamlar oluşturup herkesin spor yapabilmesini sağlamamız lazım. İstanbul’un en az 9-10 bölgesinde keyifli spor yapabilecekleri alanlar oluşturabilmeliyiz” dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarına kısa bir mola veren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Pazar sabahı eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Sarıyer’deki Belgrad Ormanı’nda sabah yürüyüşüne çıktı. Yürüyüşe CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı, mevcut belediye başkanı Şükrü Genç ve spor yapmaya gelen çok sayıda vatandaş da eşlik etti. İmamoğlu ve beraberindekilerin hafif tempoda gerçekleştirdiği yürüyüş, renkli anlara sahne oldu. “Artık İstanbul’un ekseninin başka bir yöne evrilmesi lazım” Belgrad Ormanı’nda İstanbul’daki yeşil alan sorununa ilişkin değerlendirmede bulunan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Belgrad Ormanı dünya güzeli doğa harikası bir bölge. Elbette her bölgesiyle korunması gereken bir miras. Ama bir şeyi başarmak lazım; İstanbul’a çok zarar verildi, çok kötü işler yapıldı. Artık İstanbul’un ekseninin başka bir yöne evrilmesi lazım. Aslında hep beraber bu tür alanlar var etmemiz lazım bu kentte. Çok hızlıca var etmeliyiz. Çünkü çok yıllar kaybedildi. Şehrin önceliği böyle olmalı. İnanın bunu başarırız da” dedi.

“Belgrad Ormanı gibi İstanbul’un geleceğine doğal ortamlar oluşturmalıyız” Belgrad Ormanında yürüyüş sırasında değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, “Belgrad Ormanı gibi İstanbul’un geleceğine bu tür doğal ortamlar oluşturup herkesin spor yapabilmesini sağlamamız lazım. Sadece buraya arabasıyla gelen insanlar değil, çok kolaylıkla İstanbul’un en az 9-10 bölgesinde keyifli spor yapabilecekleri alanlar oluşturabilmeliyiz. Bu neyi azaltır biliyor musunuz? İstanbul’daki hastane sayısını azaltır, İstanbul’daki nisanların suç işleme oranını düşürür. Mutlu bir hayat zinde bir yaşam sağlıklı insanlar bu tür kötü ortamlardan kurtulurlar, her şeye fayda sağlar, o yüzden yaşam boyu spor” diye konuştu.

“Toplum İstanbul’da enerjisi yüksek bir dönem istiyor” Basın mensubunun, ‘Bu temponuzu rakiplerinize bir mesaj olarak algılayalım mı?’ diye sorması üzerine İmamoğlu, “Yani mesajı veriyoruz zaten, algılanıyoruz diye düşünüyorum. enerjimiz yüksek toplumda öyle bir şey istiyor. Toplum İstanbul’da enerjisi yüksek bir dönem istiyor. Çünkü kaybedilen zamanın geri kazanılması lazım. İyi şeyleri, güzel işleri hızlıca yapan bir belediye başkanlığı dönemini istiyor. Bizde buna hazırız” dedi.

İmamoğlu’nun ardından mikrofon uzatılan eşi Dilek İmamoğlu ise, “Uzun bir dönem katılamadım ama artık çocukların rızasını alarak ben de katılmaya karar verdim. İyi de oluyor, seviyorum aslında, alışkınız biz bu tempoya. Uzun süreden beridir Belgrad ormanına gelmek istiyordum, bugüne kısmetmiş” şeklinde konuştu.



