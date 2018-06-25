Seçim sonuçlarını kutlayan vatandaşlara hakaret eden kişi gözaltına alındı - MUĞLA İzle
- Sevinç gösterisinde bulunan vatandaşların oluşturduğu konvoydan görüntü, - Vatandaşlara sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu ileri sürülen şüpheliden görüntü, - Şüphelinin polise zor anlar yaşatması, - Gözaltına alınan şahsın bindirildiği ekip otosuna vurması, - Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, hastaneden çıkarılırken görüntü. MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, Muğla 'nın Bodrum ilçesinde sevinç gösterisinde bulunan vatandaşlara sözlü ve fiziki saldırıda bulunup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, AK Parti Bodrum İlçe Teşkilatı önünden çıkan konvoyun, Neyzen Tevfik Caddesi'nden geçişi sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, konvoydakilere yönelik sözlü ve fiziki saldırıda bulunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahsı gözaltına aldı. Söz konusu kişi, gözaltına alındığı sırada ise ekip aracını yumruklayarak, hakaret etmeye devam etti.