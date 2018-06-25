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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Seçim sonuçlarını kurban keserek kutladı

Seçim sonuçlarını kurban keserek kutladı

Kurbanlık koçun araçtan indirilerek Cumhuriyet Meydanına getirilmesi

İslam Milletvekilliği Seçimleri Milletvekilliği 

-Tekbirler getirilmesi
-İşadamı İbrahim Bülbül ile röp.

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta bir iş adamı 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini kurban keserek kutladı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin açıklanması ile birlikte yurt genelinde olduğu gibi Tokat'ta da sevinç yaşayan vatandaşlardan iş adamı İbrahim Bülbül farklı bir etkinlik yaptı. Cumhuriyet Meydanı'na bir araçla kurban getiren Bülbül, dualarla adağı olan kurbanı kestirdi. Bülbül, yaşadığı sevinci dile getirerek, "Dünyaya karşı Cumhurbaşkanımızı başkan yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Seçimlerden önce verdiğim kurban sözümü yerine getiriyorum. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye olan başkanlığı ülkemize, İslam alemine hayırlı uğurlu olsun diliyorum" diye konuştu.

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