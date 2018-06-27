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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Seçim sonuçlarına yapılan itiraz - AYDIN

Seçim sonuçlarına yapılan itiraz - AYDIN

- Seçim kurulundan detay - MHP'li parti üyelerinden detay - HDP Aydın 1. Sıra Adayı Ferhat Tunç'tan detay - Ferhat Tunç'un konuşması Aydın 'da seçim sonuçlarına yapılan itiraz - İlçe Seçim Kurulunda itirazları reddedilen MHP ve HDP'nin İl Seçim Kuruluna itirazda bulunacakları belirtildiAYDIN (AA) - Aydın ’da seçim sonuçlarına itiraz başvurusu yapan MHP ve HDP'nin itirazları reddedildi.MHP ve HDP'nin dün Efeler İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz sonuçlandı. Partilerin itirazlarını değerlendiren seçim kurulu itirazları reddetti.Kurul önünde parti üyeleriyle toplanan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, yarın da İl Seçim Kuruluna itirazda bulunacaklarını belirterek burada da istedikleri sonucu almadıkları takdirde Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gideceklerini söyledi.

HDP'nin birinci sıra milletvekili adayı Ferhat Tunç da ilgili yerlere itirazda bulunacaklarını ifade etti.
Kesin olmayan sonuçlara göre kentte AK Parti 4, CHP 3 ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkarmıştı.

Urus Milletvekili 

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