Seçim sonuçları kutlanıyor - TİRAN Video

: - Seçim sonuçlarının takip edilmesiErdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Hollanda'da kutlandıÜSKÜP/PRİZREN/TİRAN/ROTTERDAM (AA) – Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Partinin zafer ilan etmesi, Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Hollanda'da kutlandı.Eski Türk Çarşısı'ndaki Murat Paşa Camisi önünde toplanan çok sayıda Üsküplü, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ile süslenen çarşıda seçim sonuçlarını coşkuyla kutladı.Çarşı Esnafı zafer nedeniyle yüzlerce kişiye baklava dağıttı. Kutlamalara Türkler, Arnavutlar ve Boşnaklar katılırken, "Dik dur eğilme Üsküp seninle" sloganları atıldı.Kutlamaların ardından Üsküplüler araçlarıyla konvoy yaparak şehirde tur attı.Zafer programına katılan Üsküplü genç Hamza Süleyman, Türkiye’deki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kazandığı seçim dolayısıyla Üsküp halkının zafer kutlaması yaptığını belirtti. Süleyman, “Çok mutluyuz. Gururluyuz. İnşallah başkomutanımız ile birlikte Türkiye daha ileriye gidecek. Biz Üsküp halkı olarak onun arkasındayız. Onu her zaman destekledik.” ifadelerini kullandı.Başkent Üsküp dışında, ülkenin kuzeybatısındaki Gostivar halkı da bu vesileyle sokaklara çıkarak davullu zurnalı kutlama yaptı. - KosovaKosova'nın Prizren kentinde yüzlerce vatandaş sokaklara döküldü.Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu önünde toplanan Prizrenliler, "Dik dur eğilme, Kosova seninle", "Kosova seninle gurur duyuyor" şeklinde sloganlar attı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ile Kosova, Arnavutluk ve Türkiye bayrakları taşıyan vatandaşlar, Prizren sokaklarında arabalarla konvoy yapıp şehirde tur attı.Prizren'deki kutlamalara katılan Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimleri kazanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.Yağcılar, şu değerlendirmelerde bulundu:"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrardan görevini yenilemesi hepimizi mutlu etmiştir. Çünkü Türkiye'nin istikrarı aynı zamanda bölgenin de istikrarıdır. Türkiye’nin büyük ve güçlü olması Balkanların da güçlü olması demektir. Bu vesileyle de tekrardan sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyoruz. Aynı şekilde ittifakta bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de tebrik ediyoruz."Yağcılar ayrıca, Türkiye'nin demokrasi anlamında geniş bir coğrafyaya örnek olduğunu ifade etti. - Arnavutluk Arnavutluk 'un başkenti Tiran'da da toplanan halk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı nedeniyle kutlama yaptı.Tiran'ın bazı sokaklarında toplanan vatandaşlar, Arnavutluk ve Türk bayraklarıyla resmi olmayan seçim sonuçlarını kutladı.Vatandaşlar, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar atarken, seçim sonuçlarını da an be an takip etti.Türkiye'de okuyan Arnavut gençler de kutlamalara katılırken, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerini ifade etti. - RotterdamHollanda’nın Rotterdam kentinde yaşayan Türk vatandaşları da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin seçim başarısı dolayısıyla kutlama yaptı.Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplandı, sloganlar atarak sevinç gösterisinde bulundu.Hollanda'da yaşayan Türkler, başkonsolosluk önünde toplandıktan sonra konvoy oluşturarak şehir turu attı.Sevinç gösterisine katılan vatandaşlardan Atik Aksu, AA muhabirine, "Milletin beklediği oldu, vatana ve millete hayırlı uğurlu olsun." dedi. Kutlama için bir araya geldiklerini belirten Ebru Yılmaz ve Arife Yılmaz ise "Türkiye daha da güçlenecek ve büyüyecek, Cumhurbaşkanı'nın büyük projeleri var onlar inşallah gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.Diğer yandan çok sayıda vatandaş, seçim sonuçlarını takip etmek için doldurdukları konferans merkezinde sevinç kutlamaları yaptı.