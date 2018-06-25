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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Seçim sonuçları kutlanıyor - İSLAMABAD Video

Seçim sonuçları kutlanıyor - İSLAMABAD Video

- Kutlamalardan görüntüler - Pakistanlı Muhammed Mehran ile röportaj - Cemil Şenocak ile röportaj - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin seçim başarısı Pakistan ve Sudan'da kutlandıİSLAMABAD/HARTUM (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin resmi olmayan seçim sonuçlarına göre birinci çıkmasının ardından Pakistan ve Sudan'da kutlama yapıldı.Pakistan'ın başkenti İslamabad 'ın G - 6 bölgesinde toplanan Türkler ve Pakistanlılardan oluşan grup araçlarla konvoy yaptı.Türk ve Pakistan bayraklarının bulunduğu araçlarla kentte zafer turu atan vatandaşlar, kentin sembolü Kral Faysal Camii önünde inerek Erdoğan ve Türkiye lehinde sloganlar attı.Konvoya katılan Pakistanlı Muhammed Mehran, Erdoğan'ın kazanmasıyla ilgili "Pakistan için Erdoğan, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın lideridir. Bu seçim, sadece kendi halkı değil tüm Müslüman ülkeler için önemli bir seçimdir. Umuyorum ki sadece kendi halkı için değil tüm dünya için önemli adımlar atacak. Kazandığı için mutluyuz çünkü böylece güçlü olan Pakistan - Türkiye ilişkileri daha da gelişecektir." dedi.
Pakistan'da çeşitli faaliyetlerde bulunan bir Türk şirketinde çalışan Cemil Şenocak da "4 yıldır Pakistan'da yaşıyorum. Bu seçim mutluluğunu Türkiye'de Türklerle paylaşamadık ama Pakistan'da Pakistanlılarla paylaşıyoruz. Erdoğan inşallah geçmişteki başarılarını milletimiz ve Müslüman alemimiz için yine gösterecektir." diye konuştu.
Şenocak, gün boyu Pakistanlıların kendisini aradığını ve sonuçlardan Türkler kadar mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.Yol kenarında bekleyen vatandaşlar da konvoya alkışlarla destek verdi.Yaklaşık 25 araç ve 10 motosikletten oluşan konvoya Pakistan polisi de eşlik etti. - Hartum sokaklarında araç konvoyları oluşturulduSudan’da yaşayan Türkler, seçim sonuçlarının ardından başkent Hartum sokaklarında araç konvoylarıyla kutlama yaparken, Sudanlıların da destek verdiği görüldü.
Türkiye’nin Hartum Büyükelçilik binasına gelen kalabalık burada “Recep Tayyip Erdoğan” lehine sloganlar attı.Sudanlı Ammar Muhammed Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Recep Tayyip Erdoğan mazlumların umududur. Günlerce onun galip gelmesi için çok dua ettik. Sadece Türkiye değil, Sudanlılar da kazanmıştır. Allah Erdoğan’a yardım etsin.” dedi.
Aişe Salih de Türklerin konvoyuna ailece destek verdiklerini hatırlatarak, “İnanın kendi ülkemizin lideri kazanmış gibi sevindik. Türkiye Sudan’a çok yardım ediyor. O yardımlar Erdoğan’ın emriyle olduğunu biliyoruz. Allah ondan razı olsun.” ifadelerini kullandı.araç konvoylarıyla

İslamabad Muhabir Alabalık Başkent Sevindik 

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