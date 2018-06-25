Seçim sonuçları kutlanıyor - DENİZLİ İzle

- Kutlamalardan görüntüler - Milletvekili adayları ve AK Parti il yöneticilerinin müzik eşliğinde zeybek oynaması - Denizli 'de resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen AK Parti'liler ve parti yöneticileri, seçim başarısını zeybek oynayarak kutladıDENİZLİ (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı, Denizli 'de zeybek oynanarak kutlandı.Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarının alınmaya başlanmasının ardından AK Parti İl Başkanlığında toplanan partililer, daha sonra ellerinde Türk bayrağı ve parti flamalarıyla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na geçti.Meydanda toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısını çalınan marşlar ve seçim şarkılarına eşlik ederek, meşaleler yakarak kutladı.Burada kurulan platformda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitabını dev ekrandan izleyen vatandaşlar, Erdoğan lehine sloganlar attı.AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, yaptığı konuşmada, kirli ittifaklara karşı Cumhur İttifakı'nın başarısında pay sahibi olan Devlet Bahçeli ve Mustafa Destici ile vatandaşlara teşekkür etti.Çıktıkları bu kutlu yoldan kimsenin alıkoyamayacağını dile getiren Özkan, şunları söyledi:"Ezanımızı dindiremeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler, vatanımızı bölemeyecekler, devletimizi yıkamayacaklar. Allah'ın izniyle 'durmak yok yola devam'. 16 yıl boyunca bu aziz millete yaptığımız bu hizmetkarlık nedeniyle milletimiz bizlere kutlu zaferler nasip eyledi. Aynen Kılıçarslan, Alpaslan, Yavuz, Fatih, Kanuni, Sultan Abdülhamit gibi. Onlar sadece istismar eder. Biz Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine gittik. Gazi Mustafa Kemal'in kutlu zaferlerini hep birlikte beraber yaşadık. Ancak daha gideceğimiz çok yol var. O kadar bu millete hizmet edeceğiz ki 2023'e, 2053'e, 2071'e daha emin adımlarla gideceğiz."AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin de liderleri ve genel başkanları Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan seçtikleri için vatandaşlara teşekkür etti.Gece gündüz demeden hep beraber koşturduklarını dile getiren Tin, "Onlar yenilgiye doymadılar, siz zafer kazanmaya doymadınız. Allah sizden razı olsun." dedi. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Denizli Milletvekili seçilen Ahmet Yıldız da diplomat bir kişi olarak dış siyasete olduğu gibi iç siyasette de ülkeye hep birlikte hizmet edeceklerini söyledi.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Denizli Milletvekili seçilen Nilgün Ök de hep birlikte çalışarak bu zaferi kazandıklarını, büyük Türkiye yolundaki bu başarıda vatandaşların imzasının olduğunu kaydetti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, BBP İl Başkanı İlhami Çiçek ile milletvekili adayları ve AK Parti listesinden aday gösterilen BBP'li Mustafa Semerci de birer teşekkür konuşması yaptı.Konuşmaların ardından milletvekili adayları ve AK Parti il yöneticileri, vatandaşlarla birlikte müzik eşliğinde zeybek oynadı.Partililer daha sonra araçlarıyla konvoy oluşturdu.