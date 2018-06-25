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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Seçim sonuçları Azerbaycan'da kutlandı - BAKÜ Video

Seçim sonuçları Azerbaycan'da kutlandı - BAKÜ Video

- Kutlamalardan görüntülerBAKÜ (AA) - Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçları, Azerbaycan'da AK Parti'liler ve MHP'liler tarafından coşkuyla karşılandı.Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından araçlarıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği önüne giden vatandaşlar, Büyükelçiliğin yakınlarındaki Atatürk Parkı'nda toplandı. Buradaki anıt önünde İstiklal Marşı söyleyen vatandaşlar, Türk bayrağı ile AK Parti ve MHP flamalarını sallayarak kutlama yaptı.Azerbaycan'daki AK Parti'liler ve MHP'liler kutlamalarını Bakü sokaklarında araçlarıyla tur atarak sürdürdü.

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