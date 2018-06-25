Seçim sandıklarının dönüş güzergahında PKK tuzağı - VAN Video
- Yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edilmesiSeçim sandıklarının dönüş güzergahında PKK tuzağı - Van 'ın Başkale ilçesinde seçim sandıklarının dönüş güzergahında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan 200 kilogram el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince fark edilerek, imha edildiVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde seçimlerin güven ve huzur ortamı içerisinde icra edilmesi, vatandaşların özgür iradelerini sandığa yansıtabilmesi amacıyla tedbir alındığı vurgulandı.Söz konusu tedbirler çerçevesinde Başkale ilçesi Ortayazı Mahallesi yol ayrımına bölücü terör örgütünce tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Mutfak tüpleri kullanılarak 200 kilogram patlayıcıyla hazırlanan ve seçim sandıklarının dönüş güzergahına yerleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneği, İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından olay yerinde imha edilirken, patlama sonucu düzeneğin kurulduğu karayolunda büyük çapta hasar meydana gelmiştir."Açıklamada, bölgede, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edildiği kaydedildi.