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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Seçim nedeniyle Mersin’de sahiller boşaldı Haberi

Seçim nedeniyle Mersin’de sahiller boşaldı Haberi

Sahillerden detay görüntü

Umutlu 

-Röportaj
-detaylar

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu, Atakent, Taşucu ve Arkum mahalleleri plajları seçim nedeniyle boşaldı. Mersin'de tatilciler oy kullanmak üzere memleketlerine dönerken, yerli halkın bazıları oyunu kullandıktan sonra sahile geldi. Sahillerde gözle görülür boşluklar oluşurken, turizmciler seçim sonrası umutlu olduklarını, plajların tekrar dolacağını belirttiler. Seçim nedeniyle sahillerin adete boşaldığını belirten Hasan Aksay, “Seçim nedeniyle bölgemizde tatilci yok. Kesinlikle hiçbir otelde müşteri yok. Oteller boş şu an itibarıyla. Artık bütün umudumuz seçimler sonrası” dedi.
Mesut Öztürk ise, bölgedeki tüm tatil merkezlerinde durumun aynı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Biz iç turizme hizmet ediyoruz. Çevre illerden bölgeye yoğun bir talep söz konusu. Rezervasyon talepleri hep seçim sonrasına yönelik oldu. Uzun bir sezon yaşayacağımızı umut ediyorum. Eylül ayını da içine alacak uzun bir sezona göre hazırlıklarımızı yaptık” diye konuştu.

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