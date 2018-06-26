Seçim kutlaması sırasında akrabalar arasında kavga çıktı - YALOVA Haberi
- 15 Temmuz gazisi Dilek Kurşun ile oğlunun hastaneye sağlık kontrolüne getirilişi - 15 Temmuz gazisi Dilek Kurşun'un röportajı - 15 Temmuz gazisi Dilek Kurşun'un oğlu Melih Kurşun'un röportajı - Hastane Seçim kutlaması sırasında akrabalar arasında kavga çıktıYALOVA (AA) - 15 Temmuz gazisi Dilek Kurşun, eşi ve oğlu ile gittiği memleketinde, bazı akrabalarıyla seçim kutlaması yaptıkları sırada aralarında kavga çıktı, taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.Alınan bilgiye göre, Ankara'dan kayınpederinin memleketi Elmalık'a gelen 15 Temmuz gazisi Dilek Kurşun ve aile bireyleri, dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı, Türk bayrağı ve MHP bayraklarıyla süslü araçla marşlar eşliğinde tur attıkları sırada Kurşun ailesi ile köydeki bazı akrabaları arasında "gerginliğe neden oldukları" gerekçesiyle kavga çıktı.Olayın ardından Dilek Kurşun, eşi ve oğlu ile kavgaya karışan akrabaları 7 kişinin jandarmada ifadesine başvuruldu. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de memleketi Elmalık'taki bu kavga nedeniyle taraflar birbirinden şikayetçi oldu, 10 kişi ifadelerinin ardından jandarmadan ayrıldı.Gazi Dilek Kurşun, arbede sırasında oğlunun darbedildiğini söyledi.
Oğluna tekme ve yumruklarla vurulduğunu belirten Kurşun, "O esnada ben de olayların ortasında kaldım ve itiş kakışa maruz kaldım. Oğlumu orada epey hırpaladılar." dedi. Seçim kutlaması yaptıklarını ifade eden Kurşun, "Bu, benim en doğal demokratik hakkım ve bundan dolayı ben darb edilmeyi hazmedemiyorum. Kendileri telefon üstüne telefon, aracı üstüne aracı yolluyorlar ama kesinlikle ve kesinlikle affetmeyeceğim, şikayetçiyim." diye konuştu. Melih Kurşun da arbede sırasında babasını korumak için hamle yaptığını belirterek, "İlk başta yumruklarla saldırdılar, arkadan bakkaldan da birisi çıktı, kendimi savunayım derken arkadan bir saldırı yedim." dedi.