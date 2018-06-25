Seçim kutlamaları - SARAYBOSNA Video

: - Konvoydan genel detaylar - Filistinli katılımcının açıklaması - Kutlamaya katılan Boşnak Vehbija Secerovic'in açıklaması - AK Parti Bosna Hersek Seçim Koordinasyon Merkezi Teşkilatlanma Sorumlusu Mehmet Salih Sarıoğlu'nun açıklaması - Kutlamalara katılan Ganalı Mubarak Adam'ın açıklaması - Kutlamadan genel detaylarErdoğan'ın seçim başarısı Saraybosna 'da kutlandı - Tarihi Başçarşı'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı nedeniyle sevinç gösterileri yapıldıSARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimdeki başarısı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna 'da coşkuyla kutlandı.Aralarında Saraybosna 'da yaşayan Türklerin yanı sıra Bosnalı, Filistinli ve Ganalıların da bulunduğu yüzlerce insan, araçlarıyla şehir turu yaptıktan sonra tarihi Başçarşı'da toplandı.Ellerinde Türk ve Bosna Hersek bayrakları taşıyanlar, Erdoğan'ın seçim başarısını sloganlarla kutladı.Kutlamaya katılan Boşnak Vehbija Secerovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferinin dünyadaki tüm Müslümanlar için önemli olduğunu belirtti. Secerovic, Müslümanların Erdoğan ile dürüst ve gerçek bir lider elde ettiğini dile getirdi.Merhum Boşnak lider Aliya İzetbegovic'in Bosna Hersek'i Erdoğan'a emanet ettiğini anımsatan Secerovic, kendisini bir Osmanlı hissettiğini söyledi.
Kutlamalara katılan Ganalı Mubarak Adam ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek bir lider olduğunu vurguladı. Adam, "O tüm Müslümanlar ve dünya için örnek bir insan. Türkiye Erdoğan'ı seçerek doğru bir karar verdi." ifadelerini kullandı.AK Parti Bosna Hersek Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Teşkilatlanma Sorumlusu Mehmet Salih Sarıoğlu da Erdoğan'ın Balkanlar, Doğu Türkistan, Filistin, Afrika ve zulüm gören tüm sessizlerin sesi olduğunu kaydetti. Sarıoğlu, "Evladı Fatihan Bosna Hersek topraklarından herkese selam. Sonuç herkes için hayırlı olsun." dedi.