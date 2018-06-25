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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Seçim kutlamaları - SAMSUN/ÇORUM/GÜMÜŞHANE Video

Seçim kutlamaları - SAMSUN/ÇORUM/GÜMÜŞHANE Video

SAMSUN - AK Parti ve MHP bayrakları taşıyan vatandaşlardan detay görüntüler - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın konuşması - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın konuşmasıÇORUM - Hürriyet Meydanı, belediye binası ve AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlardan detaylarGÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlardan detaylar - Milletvekili Hacı Osman Akgül'ün konuşması - Milletvekili Pektaş ise Arif Nihat Asya'nın "Dua" adlı şiirinini okumasıSeçim kutlamaları - Samsun , Çorum ve Gümüşhane'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı coşkuyla kutlandı - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "Şimdi güçlü Türkiye'yi inşa etme zamanı"SAMSUN/ÇORUM/GÜMÜŞHANE (AA) - Samsun , Çorum ve Gümüşhane'de Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından vatandaşlar kutlama yaptı.Sonuçlarının açıklanmasıyla Samsun 'da vatandaşlar sokaklarda araç konvoyu oluşturarak, Cumhur İttifakı'nın seçim başarısını kutladı.Türk bayrağının yanı sıra AK Parti ve MHP bayrakları taşıyan vatandaşlar, daha sonra Kurtuluş Yolu'nda toplandı, havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, buradaki kutlamalarda yaptığı konuşmada, cumhuriyet tarihinin en büyük adımı atılıp Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Cumhur İttifakı ile inşa edildiğini belirterek, "Şimdi güçlü Türkiye'yi inşa etme zamanı. Samsun üzerine düşeni yapıyor, biz de üzerimize düşeni elbette yapacağız. Samsun 25 Haziran'da, yarından itibaren Türkiye'nin aydınlık geleceğinde en önde yürümeyi hak etmiştir." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise milletin bir kez daha tarih yazdığını vurgulayarak, "Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan seçtiniz. Millet iradesini tüm dünyaya gösterdiniz. 'Durmak yok yola devam' dediniz. İstikrar ve yatırımlardan, kalkınmadan yana oy kullandınız. 'Türkiye şahlansın' dediniz." ifadesini kullandı.Seçmene, teşkilat mensuplarına, partililere teşekkür eden Karaaslan, şahlanış döneminde Samsun ve Türkiye için çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini dile getirdi. - ÇorumHürriyet Meydanı, belediye binası ve AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçilmesi ve "Cumhur İttifakı"nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde çoğunluğu sağlamasını coşkuyla kutladı.Ellerinde Erdoğan'ın posterleri, AK Parti, MHP ve Türk bayrakları taşıyan grup, Gazi Caddesi'nde "Recep Tayyip Erdoğan", "Kıskananlar çatlasın", "FETÖ'cü Akşener", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.Sevgi gösterisinde bulunan bazı vatandaşlar da araçlarıyla konvoylar oluşturdu. - GümüşhaneGümüşhane'de AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde bulunan Türk bayrakları ve parti bayraklarını sallayarak, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.Partililer, seçim şarkılarına eşlik ederek sevinç gösterilerinde bulundu, bazı sürücüler ise korna çalarak kutlamalara katıldı.
AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Ak Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş birer konuşma yaparak vatandaşlarla sevinçlerini paylaştı.Milletvekili Hacı Osman Akgül, Gümüşhane'nin bugün bir tarih yazdığını dile getirdi.Milletvekili Pektaş ise Arif Nihat Asya'nın "Dua" adlı şiirini okuyarak parti önünde toplanan vatandaşları selamladı.Konuşmaların ardından Atatürk Caddesi'nde gençlik kolları üyeleri meşale yakarak seçim sevinci yaşadı.

Gençlik Kolları Havai Fişek Gösterisi Cumhurbaşkanı Araç Konvoyu Havai Fişek 

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