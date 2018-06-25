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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Seçim kutlamaları - ORDU/KASTAMONU/ARTVİN Video

Seçim kutlamaları - ORDU/KASTAMONU/ARTVİN Video

ORDU - AK Parti Ordu İl Başkanlığı önünde vatandaşların sevinç gösterilerinde bulunması - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın konuşması - AK Parti Ordu Milletvekili adayı Şenel Yediyıldız'ın konuşması - Motosiklet tutkunlarının gösteri yapması - Kalabalıktan detaylarKASTAMONU - Vatandaşların sevinç gösterilerinden detaylar - Suriyeli bir vatandaşın Erdoğan sevgisi - Traktörlerin konvoyu - AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün konuşması - AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'in konuşmasıARTVİN - Vatandaşların sevinç gösterilerinden detaylar - Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'nin konuşması - AK Parti Milletvekili İsrafil Kışla'nınSeçim kutlamalarıORDU/KASTAMONU/ARTVİN (AA) - Ordu , Kastamonu ve Artvin'de Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından vatandaşlar kutlama yaptı. Ordu 'da AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve parti bayraklarını sallayarak, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.Vatandaşlar, kurulan sahneden çalınan parti şarkıları eşliğinde sevinç gösterilerinde bulundu, bazı sürücüler ise korna çalarak kutlamalara eşlik etti. Kutlamalar havai fişek gösterisiyle sona erdi.Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, konuşma yaparak toplanan vatandaşlara teşekkür etti. - KastamonuKastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçilmesi ve "Cumhur İttifakı"nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde çoğunluğu sağlamasını coşkuyla kutladı.Ellerinde Erdoğan'ın posterleri, AK Parti, MHP ve Türk bayrakları taşıyan grup, otomobillerden çeşitli sloganlar attı. Sevgi gösterisinde bulunan bazı vatandaşlar traktör, otomobil ve kamyonlarla düzenledikleri konvoyla şehir turu attı.Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslenen AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, milletin yeni bir zafer kazandığını söyledi.

Destek verenlere teşekkür eden Köylü, "Bu zafer sizlerin zaferi, milletin zaferi. Sizlerin sayesinde bugün Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar cumhurbaşkanlığı sisteminin başkanı seçtik. Gece gündüz, soğuk sıcak demediniz, Allah rızası için çalıştınız ve bugünlere hep beraber erdik. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra daha büyük güçle çalışacağız." diye konuştu.
Milletvekili Metin Çelik ise Türkiye'nin yoluna emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.
Kutlamalara Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ile partililer ve vatandaşlar katıldı.
- ArtvinHer yaş grubundan yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı kutlamalarda bazı vatandaşlar davul - zurna ve seçim aracından çalınan müzik eşliğinde horon oynadı.Alandaki kutlamalar geç saatlere kadar devam ederken Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, AK Parti Milletvekili İsrafil Kışla ile kesin olmayan sonuçlara göre 27. dönem milletvekili seçilen Erkan Balta, birer teşekkür konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Havai Fişek Gösterisi Cumhurbaşkanı Havai Fişek Milletvekili 

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