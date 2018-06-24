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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Seçim kutlamaları - NEVŞEHİR

Seçim kutlamaları - NEVŞEHİR

- Nevşehir 'deki kutlamalardan görüntü - Neslihan Tekin adlı yaşlı kadının cadde ortasında çifte telli oynaması - Vatandaşlardan Neslihan Tekin ve Ali Erkek'in konuşmaları - Sonuçların açıklanmaya başlamasının ardından vatandaşlar AK Parti İl binası önünde toplanmaya başladı - Vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturdu, meşaleler yaktıNEVŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, partililer tarafından Kayseri ve Nevşehir 'de kutlama yapıldı.AK Parti İl Binası önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamalarıyla bir araya gelen vatandaşlar "Başkan Erdoğan" şeklinde slogan attı.Yoldan geçen araçlardaki vatandaşlar da kornalarıyla eşlik ederken MHP'li vatandaşların "bozkurt" işaretleriyle kalabalığa destek verdiği görüldü.
Bu sırada 62 yaşındaki Neslihan Tekin adlı yaşlı kadın kutlamanın yapıldığı caddede araçların önüne geçerek çiftetelli oynadı. Çevredekilerden tezahürat alan Tekin, gazetecilere, sonuçların açıklanmasıyla birlikte büyük sevinç yaşadığını ve kutlama yapmak için parti binası önüne geldiğini söyledi.

Ali Erkek adlı vatandaş da ilk sonuçların öğrenmesiyle mutluluk yaşadığını kaydetti.
Erkek, "Sayın Erdoğan 16 yıldır bu ülkeye büyük hizmet yaptı, onu hainlere yedirmemek için desteklemek gerekiyordu sonuçlardan dolayı çok sevinçliyiz." dedi.

Yaşlı Kadın Kalaba Tezahür Tezahürat 

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